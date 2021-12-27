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BDDK'dan beş kişi hakkında suç duyurusu

27.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BDDK, doların yükselişi ile ilgili yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle aralarında eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve gazeteci Emin Çapa'nın da bulunduğu beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkez Bankası'nın sahip olduğu rezervlerle ve kur kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedefi olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'la birlikte akademisyen Güldem Atabay, CHP Miletvekili Burhanettin Bulut, ekonomi habercisi Emin Çapa ve ekonomist Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan suç duyurusu "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" şeklindeki yasal düzenlemeye dayandırıldı. Başsavcılığın da suç duyurusuna ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Durmuş Yılmaz Erdoğan'ın hedefi olmuştu

Durmuş Yılmaz, doların yükselişi ve Merkez Bankası'nın piyasaya müdahaleleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi olmuştu. Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Yılmaz'ın "kur korumalı mevduat" için yaptığı "Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" yorumuna tepki göstermiş ve "Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" açıklamasını yapmıştı.

Yılmaz da Erdoğan'ın açıklamasına "Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş, artısı-eksisi hesaba katılmış bir strateji, bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bu bir korkutmadır. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. 'Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor" yanıtını vermişti.

"Gözdağı verilmek isteniyor"

Hakkında suç duyurusunda bulunan isimler BDDK'nın girişimine tepki gösterdi. Gazeteci Emin Çapa, Halk TV'de yaptığı açıklamada kendilerine gözdağı verilmek ve susturulmak istendiğini belirterek "Beni bir kenara bırakın Durmuş Yılmaz gibi Merkez Bankası'nda yöneticilik yapmış olan bir insan itibarsızlaştırılıyor. Öyle yağma yok. Ben kendi adıma şunu söylemek isterim halkıma karşı vicdanen rahat olmak ve ekonomi habercisi olarak görevimi yapmaya devam ediyorum" dedi.

Çapa ayrıca konuyla ilgili bir açıklama yapacağını da Twitter hesabından duyurdu.

"Önce 20 Aralık araştırılsın"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, Twitter hesabından "BDDK hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. BDDK önce 20 Aralık'ta yüklü miktarda kim alım, kim satım yaptı onu araştırsın" ifadelerini paylaştı.

Selçuk Geçer de Medyascope'a yaptığı açıklamada "Dikkate bile almıyorum. Ben ömür boyunca hapis yatmaya razıyım. O geceyle ilgili bütün olayları araştırsınlar. Kim, nasıl manipüle etmiş? Konuyla ilgili BDDK'dan araştırma bekliyoruz" dedi.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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