BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif Genel Kurulda

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin teklifteki TCMB'ye hissedarlık yetkisi veren düzenlemenin bankanın mevcut halindeki hissedar olma, iştirak etme kabiliyetine, yetkisine bir sınırlama getirdiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümündeki maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

MHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, bankanın anonim şirket statüsünde ticari bir kuruluş olduğuna işaret ederek, TCMB'nin ortaklarının Hazine başta olmak üzere Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Kızılay Derneği, MERVAK İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin olduğunu anlattı.

TCMB'nin bilançosu ve raporlarının bağımsız şirketlerce denetlendiğini ve denetim raporlarının internet sitesinde yer aldığını kaydeden Karakaya, Banka'nın mevcut statüsünün hissedar olmak için uygun olduğunu, gerekli görüldüğünde herhangi bir şirkete ortak olabileceğini vurguladı.