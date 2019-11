BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi

Bunun üzerine grup başkanvekilleri söz alarak işkenceye yönelik tepkilerini dile getirdiler ve iddiaların ilgili bakanlığa sorulmasına yönelik taleplerini ilettiler.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, işkencenin bir insanlık suçu olduğunun altını çizerek, "Bu çağda hangi gerekçeyle olursa olsun işkencenin mazur görülmesi mümkün değil. Meclis Başkanlığı yetkililerden, iktidardan bilgi talep etmelidir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, işkencenin her türlüsüne karşı bir iktidar olduklarına dikkati çekerek, bu iddiayı araştıracaklarını söyledi. Turan, "AK Parti'li her milletvekili, işkencenin her türlüsüne kimden gelirse gelsin karşıdır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin işkenceyi bir insanlık suçu olarak kabul ettiğini, söz konusu iddianın araştırılmasını istediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, işkencenin insanlık suçu olduğunu, tasvip edilmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, bütün parti grupları adına ilgili bakanlıktan bu konuda bilgi talep edeceklerini ve herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde yarın birleşimi açtığında milletvekilleriyle paylaşacağını kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin teklif kabul edilerek yasalaştı.

Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.