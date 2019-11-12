BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin ikinci bölümündeki maddeleri üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan bir şube müdürünün 10 Kasım tarihli sosyal medya paylaşımında, "Bugün eksen kaymasının Nirvana'ya ulaştığı bir gün. Bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarının İskilipli Atıf Hoca'nın ve birçok İslam aliminin mezarda kemiklerini sızlattığını görüyor gibiyim. Yazık, çok yazık!" ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Söz konusu paylaşımı yapan kişinin, tepkilere rağmen hala görevi başında olduğunu belirten Başarır, "Mersin'in 13 milletvekiline sesleniyorum; yarın beraber tepki koyalım. Çocuklarımızı, evlatlarımızı Atatürk düşmanı, 10 Kasım'dan acı çeken, ne olduğu belirsiz bir kişiye teslim etmeyelim." diye konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekildiğini söyledi.