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BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 22:55 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "(Ordu'daki konuşması) Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir"

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin ikinci bölümündeki maddeleri üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan bir şube müdürünün 10 Kasım tarihli sosyal medya paylaşımında, "Bugün eksen kaymasının Nirvana'ya ulaştığı bir gün. Bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarının İskilipli Atıf Hoca'nın ve birçok İslam aliminin mezarda kemiklerini sızlattığını görüyor gibiyim. Yazık, çok yazık!" ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Söz konusu paylaşımı yapan kişinin, tepkilere rağmen hala görevi başında olduğunu belirten Başarır, "Mersin'in 13 milletvekiline sesleniyorum; yarın beraber tepki koyalım. Çocuklarımızı, evlatlarımızı Atatürk düşmanı, 10 Kasım'dan acı çeken, ne olduğu belirsiz bir kişiye teslim etmeyelim." diye konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekildiğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında Türkiye için güzel günlerin geleceğini müjdelediğini kaydeden Enginyurt, "Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir." dedi.

MHP'li Enginyurt'un bu sözleri, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerince alkışlandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, yerinden söz alarak, "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti.

İnfaz Yasası'na göre cezasını tamamlamış bir mahkumun tahliyesi hakkında muadili bir mahkemenin karar veremeyeceğini savunan İslam, "Bu kararı bozabilecek ancak bir üst mahkemedir. Ben bu hukuk cinayetinin önlenmesi için hem Sayın Adalet Bakanını hem de bütün Hükümeti göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.

- İşkence iddiaları Bakanlığa sorulacak

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, partisinin üyesi gençlere yönelik emniyet güçleri tarafından işkence ve kötü muamele uygulandığını iddia ederek, Genel Kurul'daki parti gruplarının bu duruma tepki göstermemesini eleştirdi.

Bunun üzerine grup başkanvekilleri söz alarak işkenceye yönelik tepkilerini dile getirdiler ve iddiaların ilgili bakanlığa sorulmasına yönelik taleplerini ilettiler.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, işkencenin bir insanlık suçu olduğunun altını çizerek, "Bu çağda hangi gerekçeyle olursa olsun işkencenin mazur görülmesi mümkün değil. Meclis Başkanlığı yetkililerden, iktidardan bilgi talep etmelidir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, işkencenin her türlüsüne karşı bir iktidar olduklarına dikkati çekerek, bu iddiayı araştıracaklarını söyledi. Turan, "AK Parti'li her milletvekili, işkencenin her türlüsüne kimden gelirse gelsin karşıdır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin işkenceyi bir insanlık suçu olarak kabul ettiğini, söz konusu iddianın araştırılmasını istediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, işkencenin insanlık suçu olduğunu, tasvip edilmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, bütün parti grupları adına ilgili bakanlıktan bu konuda bilgi talep edeceklerini ve herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde yarın birleşimi açtığında milletvekilleriyle paylaşacağını kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin teklif kabul edilerek yasalaştı.

Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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