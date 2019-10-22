BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine yönelik kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, teklifin, alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayacağını, sektörün ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

Çelebi, teklifle ödemeler alanında yetki bütünlüğünün sağlanacağını da vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'de dijital paranın arkasında TCMB'nin garantisi bulunduğuna işaret ederek, "Yapılması gereken doğru bir şekilde bu işleri tek bir kurumda birleştirmek ve kurumsal hafıza oluşturmaktır." diye konuştu.