HABER

BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor - İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz: - "Yapılması gereken doğru bir şekilde bu işleri tek bir kurumda birleştirmek ve kurumsal hafıza oluşturmaktır" - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: - "Teklifle BDDK buradan çekilecek. Para politikası her zaman öteden beri merkez bankalarının yürüttüğü bir iştir. Tek bir merkezden düzenlenmesi ve denetlenmesi desteklenebilir"

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine yönelik kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, teklifin, alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayacağını, sektörün ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

Çelebi, teklifle ödemeler alanında yetki bütünlüğünün sağlanacağını da vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'de dijital paranın arkasında TCMB'nin garantisi bulunduğuna işaret ederek, "Yapılması gereken doğru bir şekilde bu işleri tek bir kurumda birleştirmek ve kurumsal hafıza oluşturmaktır." diye konuştu.

- "Bankacılık sektöründen olumsuz görüş bildirilmedi"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklife ilişkin bankacılık sektörünün görüşlerini aldıklarını, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini belirtti.

Teklifin teknik bir düzenleme olduğunu anlatan Emecan, söz konusu teklifin "bazı muafiyet ve istisnalar getirmesinin kafalarda soru işaretleri yarattığını" savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin birçok ülkede olduğu gibi kripto para konusuna hakim olamadığını ancak Blockchain ekonomisinin dünyayı etkilediğini vurguladı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, teklifin maddelerinin neredeyse tamamının BDDK'ye verilen yetkilerin TCMB'ye devrine yönelik olduğunu söyledi.

"BDDK'nin internet sitesinde Türkiye'de kripto paraların denetlenemeyeceğine" yönelik açıklama bulunduğunu anlatan Şener, teklifin görüşmeleri sırasında kripto paralara yönelik açıklamalar yapılmasının, teklifi meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Şener, "Teklifle BDDK buradan çekilecek. Para politikası her zaman öteden beri merkez bankalarının yürüttüğü bir iştir. Tek bir merkezden düzenlenmesi ve denetlenmesi desteklenebilir." diye konuştu.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Fut Oktay: Kaldığımız yerden devam ederizFut Oktay: Kaldığımız yerden devam ederiz
Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (3)Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (3)
Anahtar Kelimeler:
BDDK ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri tcmb

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Irak'tan 'Suriye'den gelen ABD askerlerine' ilişkin açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.