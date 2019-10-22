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BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Ödeme sistemleri iyi denetlenmezse kara para aklamaya uygun bir zemin" - Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener: - "Bu yasayla beraber ödeme sistemleriyle ilgili bütün yetkiyi üzerimize aldığımız için MASAK'ın bütün bu incelemelerine Merkez Bankası uzmanları da katılacak" - "(TCMB'nin değerleme hesabındaki miktarın gelir hesabına aktarılacağı iddiası) Bunlara hiç itibar etmemek lazım"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Emrah Şener, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın ödeme sistemlerinin iyi denetlenmemesi halinde kara para aklamaya uygun bir zemin olabileceğini belirtmesi üzerine, "Bu yasayla beraber ödeme sistemleriyle ilgili bütün yetkiyi üzerimize aldığımız için MASAK'ın bütün bu incelemelerine Merkez Bankası uzmanları da katılacak." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, görüşmeler sırasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e, "Merkez Bankasının değerleme hesabındaki miktarın gelir hesabına aktarılacağına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şener, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bunlara hiç itibar etmemek lazım." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da "Bu ödeme sistemleri iyi denetlenmezse kara para aklamaya uygun bir zemin. Herhalde sıkı bir denetim söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine de Emrah Şener, "Bu yasayla beraber ödeme sistemleriyle ilgili bütün yetkiyi üzerimize aldığımız için MASAK'ın bütün bu incelemelerine Merkez Bankası uzmanları da katılacak." şeklinde konuştu.

Şener, başka bir soru üzerine, teklifle ödemeler sisteminin kesintisiz çalışması amacıyla oluşabilecek aksaklıklara karşı teminat istenmesinin öngörüldüğünü belirterek, söz konusu teminatın hesaplanmasında kullanılacak kriterlerin TCMB tarafından belirleneceğini söyledi.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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BDDK Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM tcmb TCMB'nin değerleme hesabı

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