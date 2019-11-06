BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifle ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin olarak sistem işleticileri, sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşları ve bağlantılı diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi tüm tarafların gözetim ve denetim kapsamına alındığını, böylece Merkez Bankasının gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırıldığını belirtti.

Aksu,"Teklif, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdığı gibi teknoloji üzerinden yapılan ekonomik saldırılar ve meydan okumalara karşı ödemeler sistemini sağlıklı, şoklara dayanıklı ve uluslararası gelişmelere uyumlu hale getirmeye katkı ve imkan sağlayan yerinde bir düzenleme olarak görüyoruz." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, parti olarak bu teklifin mutlaka geçmesi gerektiği kanaatinde olduklarını aktardı.