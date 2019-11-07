HABER

BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 01:24 | Son Güncelleme

Teklifin ilk üç maddesi kabul edildi - Ödeme ve elektronik para kuruluşları, BDDK tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk üç maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından katkı payı alınabilecek kuruluşlar arasında yer almayacak.

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili yürütülecek "takas ve mahsup" faaliyetlerine ilişkin ifadeler de Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndan çıkarılacak.

Teklifin görüşmelerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti iktidarında çiftçilerin zorluklar yaşadığını savundu. Köksal, "Çiftçiye seçim dönemi, 'mazotun yarısı bizden' dediniz, 2002-2019 yılları arasında mazot fiyatı 6 kat artış göstermiş. Çiftçiyi bankalara, tarım krediye mahkum ettiniz. Üretim maliyeti artan, buna karşılık ürünü para etmeyen ve aldığı yüksek faizli kredileri ödeyemeyen çiftçi icralık oldu sizin iktidarınızda." dedi.

CHP'li Köksal, AK Parti'nin, KHK'yle işinden edilmiş, takipsizlik veya beraat kararı almış ya da hiçbir soruşturma geçirmemiş, işine dönemeyen binlerce mağdurun sıkıntısını çözmek yerine FETÖ'cüleri korumaya devam ettiğini öne sürdü.

Köksal'ın bu ifadeleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti hükümetlerinin çiftçinin, köylünün, esnafın, dar gelirlinin, mağdurların ve mazlumların iktidarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sessiz yığınların gür sesi olarak ve mazlumların gür sesi olarak Cumhurbaşkanımız, elbette milletimizden aldığı yetkiyle bugüne kadar hizmet etti ve bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sulu tarımla, basınçlı sulama sistemleriyle, tarım teknolojileriyle çiftçilerimizi destekledik. 8 bin 700 olan traktör sayısı 87 binin, 90 binin üzerine çıkmış vaziyette. Geçmişte kuru tarım yaparak buğday, arpa üreten çiftçimiz, bugün ejder meyveleriyle katma değeri yüksek olan ürünler üretiyor."

Ne kadar Türkiye düşmanı varsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkenin milli emanetine sahip çıktığı için hedef aldığını vurgulayan Özkan, "Gezi kalkışması, 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, çukur terörüyle saldırılar, ekonomik saldırılar, FETÖ destekli ve FETÖ'nün doğrudan içerisinde olduğu saldırılar, hükümetimize ve liderimize olan saldırılardır. Onun için kimse AK Parti'ye bu saldırıyı, bu ithamı gerçekleştiremez. FETÖ'nün bir numaralı düşmanı olarak Cumhurbaşkanımız terör örgütü elebaşının sadece bedduasına mazhar olmuştur ama onun şefaatine mazhar olanları da yine milletimizin takdirine havale ediyorum." diye konuştu.

Özkan ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal arasında yaşanan karşılıklı laf atışmasının büyümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Verilen arada milletvekilleri arasında bir süre daha sözlü tartışma devam etti.

Teklifin üçüncü maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gök, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!
'Bunun adı vatana ihanettir!''Bunun adı vatana ihanettir!'
Anahtar Kelimeler:
BDDK Ödeme Hizmetleri TBMM Genel Kurulu tcmb

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Bunun adı vatana ihanettir!'

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.