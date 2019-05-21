BDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecek

Geçen hafta da Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine'ye yapılan kambiyo işlemleri dışında kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 0,1'e yükseltilmişti.

Reuters konuyla ilgili haberinde bu adımın 'TL'nin değerini korumak için sermaye kontrolünün hayata geçirilebileceğine dair endişelerin artmasına' neden olabileceğini söyledi.

Bu uygulama kapsamında 100 bin dolar dövizin TL karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz ilgilinin hesabına ertesi gün geçecek.

Kurum tarafından bankalara Pazartesi günü gönderilen yazıda, "finansal piyasaların istikrarlı işleyişi, kredi sisteminin etkin çalışması ve spekülatif işlemlerin önüne geçilmesi" karara gerekçe olarak gösteriliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bugün itibariyla devreye giren kararı gereğince gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşecek.

'Risk algısını yükseltiyor'

Reuters haber ajansına konuyla ilgili konuşan bir bankacı, alınan bu kararın Türkiye'nin 'ekonomik problemlerini güven tesis etmek yerine kısa dönemli adımlarla aşmaya çalıştığının bir göstergesi' olduğunu söyledi: "Bu ve bunun gibi adımlar, sermaye kontrollerinin ileride daha da artacağına dair kaygıları güçlendirerek risk algısını yükseltiyor."

Yine ajansa konuşan bir başka kıdemli bankacı ise bu adımın bundan sonra hangi kararın alınacağı konusunda kaygı yarattığını söyledi.

Bloomberg'in verilerine göre TL, Arjantin pesosundan sonra son bir yılda yüzde 25 değer kaybıyla gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi olarak ikinci geliyor.

Bloomberg'e konuşan Nomura International'dan ekonomist İnan Demir, bu adımların, "gittikçe daha az liberal bir şekilde sermaye kontrolünün devreye girmesi anlamına geldiğini, bunun da döviz alan yerlilere ve yabancı yatırımcılara gönderilecek en ideal sinyal olmadığını" söyledi.

Son haftalarda Türkiye'de yaşayan yerleşikler, döviz alımlarını hızlandırmıştı. Bloomberg'in verilerine göre bu yıl 20 milyar döviz alımı gerçekleştirildi, bu da toplamda döviz mevduatını 180 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye getirdi.