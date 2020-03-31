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BDL: Mevcut koşullarda yaygın test bir illüzyon

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Alman Laboratuvar Doktorları Birliği (BDL), mevcut koşullarda yaygın testin bir illüzyondan ibaret olduğunu savundu.

Laboratuvarlardaki malzemelerin giderek azaldığına ve tedarik süresinin uzadığına dikkat çekiliyor.Alman Laboratuvar Doktorları Birliği (BDL), şu an için halk arasında yaygın bir biçimde koronavirüs testlerinin uygulanmasını mümkün görmediklerini açıkladı. BDL Başkanı Andreas Bobrowski, arzu edilen kapsamlı testlerin ‘’şu an için bir illüzyon olduğunu’’ ifade etti. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Bobrowski, numune alma kitleri gibi test için gerekli olan materyallerin sayısının laboratuvarlarda günden güne azaldığını kaydetti. Yine testler için gereken PCR (polimerize zincir reaksiyonu) aletlerinin teslimat sürelerinin de şu an için oldukça uzun olduğunu sözlerine ekledi.

BDL Başkanı, mevcut durumda testlerin kimlere uygulanacağına Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenen kriterler uyarınca tıbbi ivedilik durumuna göre öncelik sırası gözeterek karar verilmesi gerektiğini belirtti. Bobrowski, aile doktorlarının ve diğer uzman doktorların bu son derece önemli tıbbi sıralamayı uygulamaya devam edebilmeleri için yeterli sayıda maske ve koruyucu kıyafete ihtiyaç duyduklarını da vurguladı.

"Hasta yönetiminde bir yol haritası yok"

Testler için veteriner laboratuvarlarının da kullanılabileceği önerisine karşı çıkan Bobrowski, bu laboratuvarların insanlardan alınan örneklerin analizi için gerekli izne sahip olmadığına dikkat çekti. BDL Başkanı, Almanya’da ayrıca hasta yönetiminde genel bir yol haritasının ve bununla ilişkili kişisel veri güvenliğinin eksik olduğu eleştirisinde bulundu.

Almanya’da şu an için kimin test edileceğine hastaneler ve doktorlar kendileri karar veriyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın açıkladığı verilere göre, ülkede halihazırda haftalık 300 bin ila 500 bin test kapasitesi mevcut.

dpa / SÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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