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BDT sezonu "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 23:05 | Son Güncelleme

BDT sezonu "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), yeni sezonu 55 yıldır sahnelerin vazgeçilmezlerinden Haldun Taner'e ait "Keşanlı Ali Destanı" ile açtı.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndaki oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" oyununun yönetmen koltuğunda Bursa Devlet Tiyatrosu Rejisörü Bora Özkul yer aldı.

Oyunda, Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Levent Uzunbilek'in yanı sıra 39 oyuncu ve 7 kişilik orkestra sahne aldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan tiyatro ekibi, uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Keşanlı Ali Destanı Bursa Devlet Tiyatrosu Haldun Taner

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