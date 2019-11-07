BDT ülkeleri istihbarat servisleri başkanları Özbekistan'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri istihbarat servisleri başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenen toplantıya katılmak üzere ülkede bulunan BDT ülkeleri istihbarat servisleri üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmede, ülkesinin BDT çerçevesindeki çok yönlü ilişkilerin daha da geliştirilmesine ve çağdaş tehdit ve tehlikelere karşı mücadelede iş birliğinin arttırılmasına çok önem verdiğini belirtti. Mirziyoyev, güvenliğin sağlanmasında yapıcı iş birliğinin daha da pekiştirilmesinin Özbekistan’ın 2020'deki BDT dönem başkanlığının önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Örgüte üye ülkelerin istihbarat servisleri arasında yakın iş birliğinin geliştirilmesi, bu çerçevede hızlı bilgi değişimi, terör, aşırıcılık, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadeleye yönelik ortak etkinliklerin düzenlenmesinin önemi aktarılan görüşmede, siber suçlar, internet ve diğer bilişim teknolojilerinin kötü amaçla kullanılmasına karşı mücadelede çabaların birleştirilmesinin önemi dile getirildi. Görüşmede ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ilişkin diğer güncel konular da ele alındı.

Bugün Taşkent'te düzenlenen BDT ülkeleri istihbarat servisleri başkanları 47. Toplantısında, örgüt bünyesindeki Terörle Mücadele Merkezi'nin 2020 yılı eylem planı kabul edildi.

1991'de kurulan örgüte Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan üye.

