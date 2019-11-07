BDT ülkeleri istihbarat servisleri başkanları Özbekistan'da toplandı

TAŞKENT (AA) – Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri istihbarat servisleri başkanları 47. toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Örgüte üye ülkelerin istihbarat servisleri üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, bu yıl örgüte üye ülkelerin istihbarat servislerinin iş birliğinde 13 terör hücresinin tespit edilerek faaliyetine son verildiğini, bu çerçevede 138 terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.

Örgüte üye ülkelerin istihbarat servislerinin BDT üyesi ülkelere sızmayı planlayan Afganistan'daki DEAŞ üyelerinin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını tespit ettiğini aktaran Bortnikov, “DEAŞ’in Afganistan’daki faaliyetlerinin arttığını gözlemliyoruz. Onların amacı BDT ülkelerine yayılmak için bir köprü oluşturmak” ifadesini kullandı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov da Suriye ve Irak’taki başarılı terörle mücadele operasyonlarının ardından uluslararası terör örgütlerinin aralarında Afganistan’ın da bulunduğu diğer “sıcak” bölgelere gitmeye devam ettiğini kaydederek, “Uluslararası terör örgütleri üyeleri terörcülük faaliyetini sürdürmek için daimi ikamet ettikleri yerlere dönmeye çaba gösteriyor.” dedi.