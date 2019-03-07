HABER

"BDT ülkeleriyle coğrafi yakınlığı en iyi şekilde kullanmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için BDT ülkeleri ve Gürcistan ile coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Gürcistan ile coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Atamkulov dün BDT ülkeleri Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yanı sıra Gürcistan'ın Astana büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, söz konusu ülkeler ile Kazakistan arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Atamkulov, burada yaptığı konuşmada, BDT ülkeleri ve Gürcistan ile ikili iş birliğini geliştirmenin Kazakistan'ın dış politikasındaki önceliklerinden olduğuna dikkati çekerek "Ticari ve ekonomik yelpazeyi genişletmek için coğrafi yakınlığı ve bölgenin taşımacılık ve lojistik imkanlarını ve gerekli ürün tedarikinde ortak iş birliğini en iyi şekilde kullanmalıyız." dedi.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.