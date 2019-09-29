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BE-200ES Muğla’da deneniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Rusya’da çok amaçlı kullanılan ve motoru üstte olan BE-200ES uçağının Muğla’da test çalışmaları sürüyor.BE-200ES amfibik uçağını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rusya’da kullanarak test etmişti.

Rusya’da çok amaçlı kullanılan ve motoru üstte olan BE-200ES uçağının Muğla’da test çalışmaları sürüyor.
BE-200ES amfibik uçağını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rusya’da kullanarak test etmişti. Uçak Teknofest etkinliklerine de katılarak gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. BE-200ES amfibik uçak ile ilgili kararın yapılacak test uçuşlarının ardından karar verileceği öğrenilirken, BE 200ES uçağı Muğla’nın değişik bölgelerinde test uçuşlarını sürdürüyor. Gökova Körfezi üzerinde de test uçuşu gerçekleştiren ve alçalarak denizden su alan amfibi yangın söndürme uçağı, denizden aldığı suyu Zeytinköy Mahallesi üzerindeki ormanlık alana boşalttı.

BE-200ES amfibi uçağı
BE-200ES çok amaçlı amfibi uçağı UAC yapısında olan HAŞ ‘TANTK im. G. M. Beriyeva’ tarafından tasarlanmış ve seri üretime geçilmiştir. BE-200ES ilk uçuşu 1998 Eylül ayında yapıldı. Aralık 2003 tarihinde Rusya Doğal Afetler Bakanlığı için özel olarak tasarlanan Be-200ChS versiyonundaki Be-200ES uçağına Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) havacılık sicilinden Tip Sertifikası, Kasım 2010 tarihinde ise Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) Tip Sertifikası aldı. Bundan dolayı, uçağın Avrupa şirket ve kurumları tarafından ve EASA normlarını standart olarak kabul eden ülkelerin şirket ve kurumları tarafından kullanılmasına imkan sağlandı. Günümüzde uçağa Dairelerarası Hava Tankerler Komitesi’nden (ABD) izin alma çalışmaları yapılmaktadır.
Haziran 2004 tarihinden itibaren Be-200ChS uçakları yangın tehlikesi yüksek dönemlerinde havaalanlarında daimi görevini sürdürmektedir. Amfibinin baz modifikasyonu orman yangınların su veya ateş söndürme sıvıları ile söndürülmesi için yapılmıştır. Tamamen su geçirmez gövdesi sayesinde, BE-200ES tarafından yapılan görev listesi büyük ölçüde artmaktadır. Uçak yolcu taşımacılığı, arama-kurtarma çalışmaları, çevre izleme, deniz ekonomik bölgesinin ve deniz sınırların gözlemlemesini yapabilmektedir. BE-200 birkaç kere Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Malezya, Çin’de yangın söndürme çalışmalarına katılmış ve gösterilmiştir. Uçağı Fransız, Amerikan, İtalya pilotları kullanmış ve teknik özellikler ile imkanları hakkında en yüksek puan vermiştir.

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor

BE-200ES Muğla’da deneniyor
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