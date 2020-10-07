"Beatles" Lakaplı IŞİD Militanları Yargılanmak Üzere ABD'de

ABD Adalet Bakanı William Barr konuyla ilgili açıklamasında “Bu suçlamalar, IŞİD tarafından öldürülen vatandaşlarımız adına adaleti sağlamak için uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların bir ürünü. Her ne kadar hayatını yitirenleri geri getiremesek de onlar için, aileleri için ve tüm Amerikalılar için adalet arayışımız sürecek” ifadelerini kullandı.

İngiliz aksanları nedeniyle ünlü İngiliz rock grubu Beatles’ın adıyla anılan ve IŞİD hücresi üyelerinden oldukları iddia edilen Kotey’le El Şeyh, Suriye’de rehin aldıkları Batılılar’ı öldürmekle suçlanıyor. Beatles lakaplı grup Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’un yanı sıra insani yardım alanında çalışan Kayla Mueller ve Peter Kassig’in ölümünden de sorumlu tutuluyor.

Alexanda Kotey ve El Şafi El Şeyh 2019 yılında tutuklanmalarından bu yana yurt dışında ABD ordusu gözetimindeydi. İngiltere’de büyüyen ve İngiliz vatandaşı militanlar Londra’daki yetkililer tarafından vatandaşlıktan çıkarıldı.

Barr ayrıca, Amerikalı savcıların İngiltere’den delil konusunda yardım alabilmek için militanlara karşı idam cezası talep etmemeleri kararına da destek veriyor.

ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John Demers bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Irak’ta ABD ordusu gözetiminde tutulan iki militanın da FBI tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Demers, IŞİD’in Beatles grubunun lideri olarak bilinen ve ABD’nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtilen Muhammed Emvazi’yle ilgili olarak da, “Cihatçı John olarak bilinen, grubun lideri Muhammed Emvazi de farklı bir Amerikan çözümüyle karşılaştı. Ordumuz Emvazi’yi birkaç yıl önce bir hava saldırısında başarılı bir şekilde hedef aldı” dedi.

FBI Direktörü Christopher Wray da IŞİD’in gerek Amerika’da gerek başka ülkelerde hala radikal hedeflerine alet edecek kişiler aradığını söyledi.

Wray, “İnsanları nerede olursa olsun ve hangi yöntemle olursa olsun Batılı hedeflere karşı saldırı düzenlemeye teşvik etmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.