Beats Studio Buds'ın fiyatı ortaya çıktı! Peki ne zaman gelecek?

Beats Studio Buds kablosuz kulaklık modelinin adı bir süredir geçiyor. Hatta sadece adı değil, kendisi de görünüyor. Çünkü LeBron James ve Alex Morgan gibi ünlü isimler, henüz tanıtılmayan Beats Studio Buds ile poz verdi. Şimdi ise bu kulaklığın ne zaman çıkacağı ve fiyatının hangi seviyede olacağı ortaya çıkmış durumda.

İŞTE APPLE BEATS STUDIO BUDS'IN ÇIKIŞ TARİHİ

Beats Studio Buds'ın 21 Temmuz Çarşamba günü piyasaya sürülmek için hazırlandığı söyleniyor. Bir kaynağın iddiasına göre kulaklığın duyurusu muhtemel bir basın açıklamasıyla yapılacak. Beats Studio Buds'ın tasarımının ise AirPods Pro 2'ye çok benzer olacağı aktarılmakta. Bu yüzden kulaklık, henüz piyasaya çıkmayan AirPods Pro 2'yi önceden tanıyabilmek adına son derece önemli.

BEATS STUDIO BUDS'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beats Studio Buds'ın fiyatına gelelim. İddialara göre Beats Studio Buds, 149,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kablosuz kulaklığın kırmızı, siyah ve beyaz renklerle geleceği söyleniyor.

