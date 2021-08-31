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  4. Bebe Rexha iddialı kıyafetiyle dikkat çekti! Transparan elbisede ilginç detay

Bebe Rexha iddialı kıyafetiyle dikkat çekti! Transparan elbisede ilginç detay

31.08.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavut asıllı ABD'li şarkıcı Bebe Rexha DolceGabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesinde boy gösterdi. Rexha defile için tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

Bebe Rexha iddialı kıyafetiyle dikkat çekti! Transparan elbisede ilginç detay

Kıvrımlı fiziğiyle ve son dönemde aldığı kilolara dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken başarılı şarkıcı Bebe Rexha kıyafet tercihiyle olay oldu.

Kilosunun kimseyi ilgilendirmediğini her fırsatta vurgulayan Rexha, DolceGabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesinde iddialı bir kıyafet seçti.

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Yılan desenli bir elbiseyle kıvrımlarını gözler önüne seren Bebe Rexha'nın kıyafetindeki kalp detayı bir bakanı bir daha baktırdı.

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Göğüs dekoltesi ve transparan elbisesinin altına ise ünlü isim tanga iç çamaşırı giydi. Rexha'nın bu iddialı tercihiyle verdiği pozlar da oldukça cesurdu.

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Bebe Rexha arkasını da dönüp tercihlerinin her detayını magazincilere göstermeyi ihmal etmedi.

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Bebe Rexha
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