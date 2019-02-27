Bebe Rexha'nın çektiği klipler babasını çıldırttı

Son dönemin popüler şarkıcılarından Bebe Rexha’nın başı çektiği video klipleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dertte…

Arnavut asıllı ABD’li şarkıcının babası Flamur Rexha’nın genç şarkıcının çektiği kliplerden rahatsız olduğu ve yaklaşık 2 haftadır kızıyla konuşmadığı ortaya çıktı.

Flamur Rexha’nın kızına, “Bu aptal porno videoları bıraksan iyi olur bu beni hasta ediyor. Daha fazla buna dayanamayacağım. Sokağa çıkmaya utanıyorum ve bu duruma inanamıyorum” mesajı attı.

Rexha, babasının sosyal medya üzerinden attığı mesajı milyonlarca takipçisiyle paylaşan Bebe Rexha, “Babam benden nefret ediyor” diyerek gözler önüne serdi.

Genç şarkıcının babasıyla arasını düzeltmek için New York’a uçtuğu belirtildi.

