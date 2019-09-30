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'Bebeğe bir kez bile mama vermek, emzirme sürecini etkiler'

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla düzenlenen '1'inci Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi'ne katılan Dr.

'Bebeğe bir kez bile mama vermek, emzirme sürecini etkiler'

Özlem YURTÇU KARABULUT/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 'Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla düzenlenen '1'inci Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi'ne katılan Dr. Tomris Cesuroğlu, bebeğe bir kere bile mama vermenin, emzirme süreci için olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.
Başkentte '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi ile Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen '1'inci Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi'nde, anne sütünün önemi ele alınacak. Anneler arasında 'süt doktoru' diye anılan Dr. Tomris Cesuroğlu, 3 Ekim'e kadar sürecek kongreye katılmak üzere Ankara'ya geldi. Perşembe günü ücretsiz olarak düzenlenecek olan, Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği '6'ncı Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu'nda annelerle buluşacak Dr. Cesuroğlu, bebeğe bir kez bile mama vermenin, emzirme süreci açısından olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.
İlk çocuğunda emzirmeyle ilgili sorunlar yaşayıp, ikiz bebeklerine hamile kalınca yerli- yabancı bilimsel kitap, makale ve videoyu takip ederek, bu konuda uzmanlaşan Dr. Tomris Cesuroğlu, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
'EMZİRME, EN SAĞLIKLI VE EKONOMİK BESLENME YOLU'
Emzirmenin, anne ve bebeğin yakınlaştığı süreç olduğunu belirten Dr. Cesuroğlu, "Bebeğiniz için dünyadaki en sağlıklı besin, anne sütü. En sağlıklı ve ekonomik beslenme yolu ise emzirmedir. Sonun başlangıcı; 'Biraz mamadan bir şey olmaz', 'Sütüm çoğalınca bırakırız' dediğiniz an başlıyor. Çünkü biraz mamadan bir şey oluyor, hem de çok şey. Her şeyden önce biberonla mama vermeye başladığınızda çok büyük ihtimalle bir süre sonra (ortalama 2-3 ay) bebeğiniz tamamen mama ile beslenmeye dönecektir. Bazı dikkatli ebeveynler süreyi uzatmayı başarabilir, bebeğe de bağlıdır bu; ama 6-7 aydan uzun sürmeyecektir. Neden mi? Birincisi, ikisinin içeriği arasındaki fark (ürün), ikincisi de veriliş yöntemleri (süreç) arasındaki fark" dedi.
ANNE SÜTÜ İLE MAMA ARASINDAKİ FARK
Anne sütünün yarım saat içinde mideyi terk edip, bağırsaklara geçtiğini anlatan Cesuroğlu, mama ve meme arasındaki kısır döngüye giden süreci şöyle özetledi:
"Anne sütü, yarım saatte sindirilirken mama, kelimenin tam anlamıyla mideye oturur. Mamanın mideden bağırsaklara geçişi 2 saati bulabilir. Bu da mama alan bebeğin daha geç acıkmasına, bir sonraki emzirmeyi normalden yani olması gerekenden daha geç istemesine neden olur. Memeler de en basit tabirle 'Demek bu bebek verdiğim sütle doyuyor, eh o zaman daha az süt üreteyim' diyerek yeni duruma ayak uydurur ve daha seyrek süt üretmeye başlar. Siz de bebek doymadığı için daha çok mama vermeye başlarsınız. Bu bir kısır döngü olarak devam eder ve bir gün bakmışsınız ki artık sadece mama veriyorsunuz, meme kurumuş."
Yenidoğan dönemindeki bebeğin daha geç acıkmasının, iyi beslendiğine yorulmasının büyük hata olduğunu vurgulayan Cesuroğlu, "Çünkü yenidoğanların bağırsakları henüz yeni çalışmaya başlamış durumda. Bebeğin ihtiyacı olan besinleri sindirip, emebilmesi için sık beslenmesi gerekiyor. Ayrıca anne sütünün besleyicilik değeri, her açıdan mamaya göre çok çok daha yüksek" dedi.
'BEBEKLER DOĞDUKLARINDA EMMEYİ BİLİR'
Bebeğin meme emmek için kullandığı teknik ile biberon emmek için kullandığı tekniğin de farklı olduğunu aktaran Dr. Cesuroğlu, şunları kaydetti:
"Bebekler doğduklarında refleks olarak emmeyi bilirler; ama sütü en verimli nasıl sağacaklarını, anne memesini eme eme öğrenirler. Anne için de bir öğrenme süreci söz konusudur. Bebeğin açlık işaretleri, doygunluk işaretleri gibi şeyleri öğrenir. 2- 3 aylık bebek artık nasıl süt içeceğini öğrenmiştir. Biberonla emmek ise çok kolay öğrenilir. Öyle zorla sağılacak bir şey değildir, emer ve mama gelir. Başta ve sonda aynı miktarda ve aynı tattadır. Önceden biberon alan bebeğin annenin memesini sağmayı öğrenmesi daha zordur. Memeyi kavrama ve emme becerileri yavaş gelişir hatta gelişmeyebilir. Bu sefer gene süt azalır, siz daha çok mama vermek zorunda kalırsınız. Yine aynı kısır döngüye girilir. Bebekler sandığınızdan çok daha zekidir; ister yenidoğan ister 6 aylık olsun. Karnını en kolay nasıl doyurduğunu anlaması çok uzun sürmeyecektir. Bir süre sonra memeyi istemeyip sadece biberonla karnını doyurmak ister hale gelir."
Bazı durumlarda acilen mamaya başlanması gerekebildiğinin de altını çizen Dr. Tomris Cesuroğlu, "Bazı bebeklerde mamaya hiç beklemeden başlamak gerekebilir. Bebeğin kilo kaybetmesi ve ağır dehidratasyon (sıvı kaybı) gibi durumlar bunlardan bazıları. Burada vurgulamak istediğim; eğer doktorunuz mama önerdiyse ve ama siz önce emzirmek için yapmanız gerekenlerin hepsini yapmaya çalışmak istiyorsanız sağlık açısından bebeğinizin bir riskinin olup olmadığının belirlenmesi açısından bunu mutlaka önce hekiminizle konuşup onun onayını aldıktan sonra başlayın" dedi.

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