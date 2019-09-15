Bebeğe yapılan masaj anne bebek iletişimini güçlendiriyor

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYAYA gözlerini yeni açan bebeklerin en gelişmiş duyusunun dokunma olduğunu ve bebeğin dünyayı tanıması için masaj yapmanın fayda sağladığını kaydeden Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebek masajının anne bebek iletişimini güçlendirdiğini, bebeğin uykusunu düzenlediğini ortaya koydu” dedi.

Dokunma, yenidoğan bebeklerde en gelişmiş duyu olarak biliniyor. Bebeğin ilk bir aylık yaşamında önem taşıyan dokunma duyusu, bebeğin çevresiyle ilişki kurabilmesinde ve çevresini algılamasında ona yardımcı oluyor. Bu bağlamda bebeğe masaj yapmanın anne bebek bağının geliştirilmesinde en etkili ve en doğal yöntemlerden birisi olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Fizyoterapist Öğr. Gör. Gülşah Konakoğlu, masajın, bebeklerde ağrı, huzursuzluk ve bitmeyen ağlama nöbetlerinin geçmesi için fayda sağladığını kaydetti.

Bebeğin çevresiyle olan iletişiminin dokunulduğunda, okşandığında ve kucağa alındığında dokunma duyusu aracılığıyla başladığını belirten Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Psiko-sosyal gelişimi de desteklenmiş olur. Bu bağlamda bebeğe masaj yapmak da anne bebek bağlanmasının geliştirilmesinde en etkili ve en doğal yöntemlerden birisidir. Dokunma ve masaj, bebeğin vücut temasını sürdürerek duyularını bütünler ve bebekte güven duygusunu güçlendirir. Aynı zamanda bağlanma davranışını geliştirmenin yanı sıra emzirme başarısını da destekler” diye konuştu.