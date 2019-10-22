Bebeği apartman boşluğuna atan liseli annenin 'akıl sağlığı' tespit edilecek

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, doğurduğu kız bebeği poşete koyup, 5'inci kattaki evlerinin banyo penceresinden apartman boşluğuna atan lise öğrencisi Münevver B.'nin (19) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akıl sağlığının araştırılması için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Olay, 10 Kasım 2017'de Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Münevver B., erkek arkadaşı ile ilişkisinden hamile kaldı. Münevver B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda yaptığı doğumda kız bebek dünyaya getirdi. Münevver B., poşete koyduğu bebeği, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver B.'nin doğum yaptığını söylemesi üzerine, durum hastane polisine bildirildi. Münevver.B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASI SÜRÜYOR

Hakkında savcılık tarafında hazırlana iddianamede, 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Münevver B., Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hâkimin, 'Bir diyeceğin var mı?' sorusuna 'Hayır yok' yanıtı veren Münevver B’nin, akıl sağlığının araştırılması için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın ruh ve sinir hastalıklarına ilişkin araştırma neticesinden gelecek sonucun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

OLAY ANINI ANLATMIŞTI

Daha önceki duruşmada karnının büyümesi nedeniylede bol elbiseler giyerek hamileliğini yakınlarından gizlediğini belirten Münevver B., olay günü yaşadıklarını ise şöyle anlatmıştı:

"Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördüm. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım."

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