Bebeği gözyaşlarına boğan kuyumcu soyguncuları yakalandı

Polis 100 güvenlik kamerası inceledi

Olayın ardından kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri önce kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Polis daha sonra zanlıların kaçış yönündeki güvenlik kameralarının görüntülerini saniye saniye izledi. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası toplayan polis bu görüntüleri an be an izleyerek zanlıları tespit etmek için çalıştı. Yapılan çalışmada polis kuyumcuya iki kişinin geldiğini ancak bunları ara sokakta bekleyen bir kişinin daha olduğunu tespit etti.

Çift maske taktılar

Polis zanlıların olay yerine gelirken çift maske kullandıklarını belirledi. Zanlıların olay yerine gelirken alttan tıbbi maske taktığını üstten ise siyah penye maske taktığını, kuyumcuyu soyduktan sonra siyah maskenin atıldığını belirledi. Ayrıca zanlıların bir ara sokakta kendilerini bekleyen arkadaşlarının zanlıları kıyafet verdiği kuyumcuya geldikleri kıyafetleri de burada çıkardıkları belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıların kimliklerini tespit etmek için de zanlıların aynı mahalleden olabileceğini değerlendirip bu mahallede kuyumcu soyabilecek şahısları mercek altına aldı.