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Bebeği olacağını öğrenince kalp krizinden ölen babasının adını alan bebek, trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kastamonu’da seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin içerisindeki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Bebeği olacağını öğrenince kalp krizinden ölen babasının adını alan bebek, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kastamonu’da seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin içerisindeki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ülkü Mutlu’nun adını aldığı babasının da, eşinin hamileliğini kutladıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsangazi istikametinden Kastamonu istikametine seyir halinde bulunan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman(37) idaresindeki 53 EB 272 otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyon dorsesine arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle büyük hasar gören aracın içindeki sürücü Leyla Kahraman ile yolcu koltuğunda oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan tedavisi süren Pakize Çelik’in ise durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman’ın Ülkü Mutlu’nun (34) 2 yıl önce annesinden hamile olduğu haberini alarak dışarıda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrasında doğumu gerçekleşen ve geçirdiği kazada ölen Ülkü bebeğe ise ölen babasının adı olan Murlu adının verdiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bebeği olacağını öğrenince kalp krizinden ölen babasının adını alan bebek, trafik kazasında hayatını kaybetti

Bebeği olacağını öğrenince kalp krizinden ölen babasının adını alan bebek, trafik kazasında hayatını kaybetti

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