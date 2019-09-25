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Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hamburg kentinde hastane personelinin ihmali yüzünden doğum esnasında oğullarını kaybettiklerini belirten Neslihan ve Akın Kasap çifti hastaneye dava açtı.

Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

Almanya’nın Hamburg kentinde hastane personelinin ihmali yüzünden doğum esnasında oğullarını kaybettiklerini belirten Neslihan ve Akın Kasap çifti hastaneye dava açtı. Hastane yönetimi bu konuda herhangi bir açıklama yapmayı hukuk süreci içinde doğru bulmadıklarını belirterek, "Üzüntü duyuyoruz“ dedi.
Almanya’nın Hamburg kentinde Cumartesi akşamı doğum esnasında bebeklerini kaybeden Neslihan (30) ve Akın (32) Kasap çifti, hastanenin ihmali yüzünden önce polise suç duyurusunda bulundu. Aile daha sonra ise hemşire ve doktorların ihmali yüzünden çocuklarının öldüğü gerekçesiyle dava açtı. Hastane yönetimi ise olayla ilgili dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle bu konuda şimdilik basına herhangi bir açıklama yapamayacaklarını bildirerek, "Durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz“ dedi. Yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyduklarını açıklayan hastane sözcüsü, olayın dahili olarak en ince detayına kadar araştırılacağını, konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istediklerini bildirdi.
Öte yandan Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel de acılı aileyi hastanede ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Sunel, anne ve babanın acılarını paylaştığını belirtti. Konsolosluk olarak her zaman ailenin yanlarında olacaklarını belirten Sunel, cenazenin Türkiye’ye gelmesi konusundaki işlemlerde de yardımcı olacaklarını söyledi. Neslihan ve eşi Akın Kasap ile uzun süre sohbet ederek olayı dinleyen Başkonsolos Sunel, hukuki süreci de takip edeceklerini söyledi. Neslihan Kasap’ın annesi Melek Yılmaz ise Sunel’e sarılarak, "Devletimizin yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Ziyaretinizle çok mutlu olduk“ dedi.
Akın Kasap, ihmal sonucu ölen çocuklarının cenazesinin hastane tarafından henüz verilmediğini belirterek, "Olay polise intikal ettiği ve suç duyurusunda bulunduğumuz için süreç biraz uzayacak gibi. Hastaneye ceza ve tazminat davası açtık. Sonuçlanması 1 yıl falan sürebilirmiş. Amacımız para almak değil tabi. Önemli olan kamuoyu oluşturarak bundan sonra bu tür hata ve ihmallerin olmaması. İşlemlerin tamamlanmasının 8-10 gün sürebileceği belirtiliyor. Uludağ Cenaze firmasına gerekli bilgileri verdik. Cenazeyi hastaneden alarak Trabzon’a götürülmesini onlar organize edecek. Bir an önce oğlumu yerine yerleştirmek istiyoruz“ dedi.
Eşine hastanede psikolojik tedavi uygulandığını belirten Kasap "Eşimin durumu şu anda pek iyi değil. Sezaryenden dolayı kesikleri ve dikişleri var. Şu an yürüyemiyor. Ama kısa zamanda iyileşip Trabzon’da toprağa vereceğimiz oğlumuzun son yolculuğunda mutlaka orada olmak istiyor“ dedi.
Bir Alman kadın da aileye gönderdiği mesajda, 13 Kasım 2017’de tedavi hatası yüzünden kendi çocuğunun da öldüğünü yazarak, "Acınızı en iyi ben anlarım" dedi.
Olaya Alman basınında da yer verildi.

Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

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