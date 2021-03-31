Bebeği sırtüstü yatırmak ani ölümlerde riski azaltıyor!

Bebeklerin yatış pozisyonunun önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, bebeklerin sanılanın aksine sırtüstü yatmasının ani ölüm riskini azalttığını belirtti. Çocuk sağlığı uzmanlarının ortak görüşüne göre de sırtüstü yatmanın ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) riskini azaltan en güvenli pozisyon olduğunu kaydeden Uzman Dr. Taşkın, “Bebekler gece olsun, gündüz olsun, yatağına her zaman sırtüstü yatırılmalı. Beşik ölümü de denilen ABÖS, bir yaşından küçük bebeklerin ani ve nedeni bilinmeyen ölümü için kullanılan bir terimdir” diye konuştu.

YAN YA DA YÜZÜKOYUN YATIRMAK RİSKİ YÜKSELTİYOR

Uzman Dr. Taşkın, “Araştırmalar yüzükoyun yatırılan bebeklerde ABÖS riskinin sırtüstü yatırılanlara nazaran çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yan yatırılan bebeklerde de bu risk yüksek çünkü kolayca yüzükoyun pozisyona geçmeleri mümkün. Örneğin, Amerikan Pediatri Akademisi 1992 yılında bebeklerin sırt üstü yatırılmasını tavsiye ettiğinden beri ABD'deki ABÖS vakalarında belirgin bir düşüş oldu. Bu sırtüstü yatma kuralının tek istisnası yüzükoyun yatmalarını gerektiren sağlık sorunları olan bebekler. Eğer bebeğiniz bir doğum kusuruyla doğmuşsa, beslendikten sonra sık sık kusuyorsa ya da solunum, akciğer ve kalp sorunu varsa, onun için ideal uyuma pozisyonunun ne olabileceği takip eden doktorunuz ile karar verilmelidir” dedi.