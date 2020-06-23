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Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?

sebboy sebboy
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Test yaptınız ve belki de bir süre beklediğiniz veya bir anda şaşırmanıza bile sebep olan sonucu, yani hamile olduğunuzu öğrendiniz.

Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?

Test yaptınız ve belki de bir süre beklediğiniz veya bir anda şaşırmanıza bile sebep olan sonucu, yani hamile olduğunuzu öğrendiniz. Bunun önce şokunu bir atlatmaya çalışırsınız. Eşinize nasıl haber vereceğinizi düşünür, ardından akrabaları arayıp haber vermek derken hem sıkıntılı hem de heyecanlı bir gebelik dönemi aslında sizi bekliyordur. Sıkıntılı tarafı bir yana hep merak edilen bir konu vardır: Bebeğim kız mı olacak erkek mi?

Bebeğin Cinsiyeti Kaçıncı Haftada Belli Olur?

Günümüzde tıp cihazlarının görüntüleme seviyesi eskiye nazaran daha kesin sonuçlar ile elde edebiliyoruz. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti, anne ve babadan gelen kromozomlar sayesinde belirlenir. Anneden her zaman iki tane XX kromozomu gelirken, babadan da her zaman XY kromozomu gelir. Bazı genetik bozukluklar eğer bu iki gen üzerinden gelirse, o zaman başka sonuçlar oluşabilir bu istisna bir durumdur. Ama onun dışında genel olarak cinsiyetler bu kromozomların hangisiyle bir araya geleceğidir. Eğer XY ise erkek, XX ise bebeğimizin cinsiyeti kızdır.

Öğrendiğiniz ilk günden beri bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur diye doktorunuza sorup duruyorsunuz. Hiç acele etmenize gerek yok, yeterince hazırlık yapabileceğiniz bir dönemde doktorunuz müjdeyi size verecektir. Gebeliğinizin 11. haftasında erkek bebeklerde penis gelişimi başlar. 11. haftanızda kontrollerde doktorunuz bundan bahsedebilir ama kesin sonuçları gebeliğinizin 14. ve 16. haftalarında elde edersiniz. Daha önceden yapılan tahminlerde yanılma payının olduğunu unutmayalım.

Her ne kadar kesin olmasa da halk arasında hamile kadında gözlenen bazı değişimler ilk aylarda bebeğin cinsiyeti için tahminlerde bulunulmasını sağlayabilir.

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Kız Bebek Belirtileri Nelerdir?

1. Sabah bulantısı

En bariz olan belirtisi eğer 12. haftaya doğru gelmiş ve hala sabah bulantıları devam ediyorsa kız bebek bekliyor olmanız yüksek ihtimal. Kız bebek dünyaya getiren kadınların birçoğu aynı yorumda bulunmuşlardır.

2. Karın şişliği

Kız bebek bekleyen kadınların karın şişliği daha yukarıda bele yayılmış şekilde durur. Erkek bebekler gibi öne doğru çıkmaz. Sizin karnınızı gören yakınlarınızın birçoğu da aynı yorumu yapabilir. Ama bu durumu bazen gebe olan kadının kilo ve vücut yapısından dolayı anlaması da zor olabilir. İlk aylarda ya da karnının çıkması 4, 5 ayı bulan kadınlar için de geçerlidir. 4. ayda zaten ultrason görüntüsü ile doktorunuz da bir cinsiyet görüntüleyebilir.

3. Ruh hali

Eğer en ufak olayda ağlayıp, duygulanıyorsanız size her şey çok üzücü geliyorsa kız bebeğiniz olabilir. Bunun bir sebebi de kız bebeğinizin ihtiyacı olan hormonları bol bol salgılıyor olmanız. Merak etmeyin bebeğiniz geliştikçe siz de bu duruma alışacak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.

4. Ekşi besinleri aşerme

Sürekli canınız ekşi-tuzlu gıdalar çektiyse bu da bebeğinizin kız olma ihtimalini artırıyor. Ancak bu düşünce ile sürekli ekşi şeyleri düşünüp yemek istemeye kendinizi de zorlamayın, bebeğinizin kız olmasını istiyor olabilirsiniz ama sağlığınızı da bozmadan beslenmeye gayret göstermelisiniz.

bebek cinsiyet belirtileri

Erkek Bebek Belirtileri Nelerdir?

1. Göbeğin Sivri Çıkması

Erkek bebek bekleyen anne adaylarının en bariz dışarıdan görünümü karnının öne doğru sivri çıkışıdır. Genelde bir basketbol topu benzetmesi de yapılabilir.

2. Nabız Atışları

Erkek bebeklerin kalbi 140 ve altında atar, bu kız bebeklerde 140 ve üstü olur. Eğer kalp atışlarını dinlemeye gittiğinizde bu değerlerin altında veya üstünde ise bir yorumda bulunabilirsiniz.

3. Tatlı besinleri aşerme

Erkek bebek bekleyen gebe kadınların taşıdıkları erkek bebeğin beslenme değerleri kız bebekten farklı olduğu için canınız sürekli tatlı istiyor olabilir. Ancak tatlı yemeyi de çok abartmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca hafif ve sütlü tatlılar ile beslenmenizde fayda var.

4. Kişilik Değişimleri

Gebelik döneminde anne adayının taşıdığı erkek bebekten dolayı bazı değişimler görülebilir. Anne adayı yaptığı sert çıkışlar ile dikkat çekebilir, olaylara verdiği ani tepkiler onun vücudunda gezen testosteron hormonunun fazla salgılanması ile gerçekleşir. Bu durumlarda baba adayının anlayışlı olması ve bu durumların geçici olduğunu bilmelidir.

Bu belirtiler halk arasında çok yaygın olan ve inanılan bazı deneyimler sonucu doğru çıktığı düşünüldüğü için kabul edilmiştir. Bebeğinizin sağlığından, gelişimine, cinsiyetine kadar her şeyi uzman doktorunuz aracılığı ile edinmenizi ve takip edilmenizi tavsiye ediyoruz.

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