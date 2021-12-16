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  4. Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! 3 aylık anne doğalgaz borusunda asılı bulundu

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! 3 aylık anne doğalgaz borusunda asılı bulundu

16.12.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aylık bebeği ile evde yalnız kalan 36 yaşındaki anne, doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu. Olay, bebeğin ağlama seslerinin kesilmemesi üzerine komşunun jandarma ekiplerine ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! 3 aylık anne doğalgaz borusunda asılı bulundu

Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık’ın (36) doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

BEBEĞİN AĞLAMA SESLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00’de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. Psikolojik sorunları vardı" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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