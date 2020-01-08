HABER
  4. Bebeğin ağlamasıyla yanmaktan kurtuldular ama evsiz kaldılar

Bebeğin ağlamasıyla yanmaktan kurtuldular ama evsiz kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, yılbaşı gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Burhanettin (30) ile Emine Çapan (23) çifti, ölümden döndü.

Diyarbakır'da, yılbaşı gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Burhanettin (30) ile Emine Çapan (23) çifti, ölümden döndü. İçerisindeki eşyaların tamamının yandığı kiralık evden ayrılıp, akrabalarının yanına yerleşen Çapan ailesi, yardım bekliyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi?nde oturan ikamet eden Çapan ailesinin kirada oturdukları evde yılbaşı gecesi elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada uykuda olan Burhanettin ile Emine Çapan çifti, 1 yaşındaki oğulları Siraç'ın ağlama sesiyle uyandıklarında evlerinin alev aldığını gördü. Çapan ailesi güçlükle evden çıkarken, yangını fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, işsiz olan Burhanettin Çapan ise yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.
'HER GÜN BAŞKA BİR YERDE KALIYORUZ'
Yangının evlerindeki tüm eşyaları kullanılamaz hele getirdiğini anlatan Burhanettin Çapan, akrabalarına yerleşmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çapan, 5 yıl önce Diyarbakır surlarından düştükten sonra ağır işte çalışmadığını ifade ederek, yanan evlerini ise 3 ay önce kiraladıklarını söyledi. Yardımseverlerin desteğini beklediğini anlatan Çapan, şunları söyledi:
"Yıllardır doğru düzgün çalışamıyorum. El kısmım ağırlık kaldıramıyor. Zor iş yapamıyorum. Ben, eşim ve çocuğum mağduruz. 3 ay önce bu eve taşınmıştım. Evimdeki tüm eşyalar yandı. Akrabalarımızın yanına yerleştik. Her gün başka bir yerde kalıyoruz. Yetkililer bir an önce bize sahip çıksın istiyoruz."
'EŞİM VE ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE DIŞARI ÇIKTIK'
Yangını oğlu Siraç'ın ağlamasıyla fark ettiklerini söyleyen Çapan, "Yangın yılbaşı gecesi biz uyurken çıktı. Gece saat 2 gibiydi. Bebeğimiz ağlayınca eşim mutfağa su almaya gelirken evin içini duman sardığını görüyor. Eşim gelip beni uyandırdı. Kalktığım gibi elektrik şalterini indirdim. Burada durulacak gibi değildi. Duman evin her yanını sarmıştı. Eşim ve çocuğumla birlikte dışarı çıktık. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Yangının prizden çıktığını söylediler. Sadece yetkililerden yardım istiyoruz. Biz dilenci değiliz. Şu ana kadar devletten yardım istemedik ama şu an gerçekten ihtiyacımız var. Ev sahibi şu an bir şey demiyor. Benim eşyalarım da yandı. Ev sahibi yarın bir şeyler talep edebilir. Tek başıma kaldıramam. Bu evi ne imkanlarla ne zorluklarla kurduk" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Çığ düşen bölgede kar geçit vermiyorÇığ düşen bölgede kar geçit vermiyor
Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attıOdun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

2020 hac kurası! 2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

Türkiye'den Libya'ya ilk askeri kafile gönderildi

Tezkerenin ardından ilk askeri kafile yola çıktı

İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İstanbul'da yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İran'ın ABD üslerine füze saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde son durum

İran'ın saldırıları sonrası İncirlik'te bu sabah...

8 Ocak Çarşamba okulları tatil edilen il ve ilçeler

3 ilde eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.