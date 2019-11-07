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Bebeğin akciğerine kaçan badem operasyonla çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yaşındaki kız çocuğunun akciğerine kaçan badem parçası, bir saat süren operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyiye giden çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yaşındaki kız çocuğunun akciğerine kaçan badem parçası, bir saat süren operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyiye giden çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce badem yiyen ismi açıklanmayan kız çocuğu, nefes alamayınca anne ve babası hemen Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan çocuk, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 'Bronkoskopi' yöntemiyle 10 kişilik ekip tarafından yapılan ve bir saat süren operasyon ile bebeğin soluk borusundan geçip, akciğerine ulaşan badem parçası çıkarıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, "Bebek badem yerken morarıyor. Öksürük krizine tutuluyor. Bayramiç'te götürüldüğü poliklinikte çocuk hekimi akciğerlerine badem parçası kaçabileceği şüphesiyle bizim hastanemize sevk ediyor. Pediyatri bölümü incelemelerini yapıyor. Tomografisini çekiyor. Çocukta hırıltılı solunum var ve rahat değil. Biz de bunun üzerine, 'Bronkoskopi' yöntemiyle yani ameliyatsız hastayı ağzından uyuşturarak demir boruyla girip, baktık. Bademi gördük. Onu parça parça çıkardık. Çocuğumuz şu anda yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyi" dedi.

'3 YAŞ ALTINA KURUYEMİŞ VERMEYİN'

Çocuklara kuruyemiş vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Timuçin Alar, "3 yaş altı çocuklar, özellikle oyuncak tarzı bu tür şeyleri ağızlarına götürüyorlar. Anneler, babalar ağızlarında diş var diye güveniyor ama güvenmesinler. Özellikle kuruyemiş. Kesinlikle çocuklara kuruyemiş vermeyin. Bunu çiğneyemez, yutamaz. Çocuk yemek yerken, koşar, şarkı söyler, güler, ağlar. Ağzında lokma olduğunu unutur. Bunu aspire eder. Sadece kuruyemiş için değil, bunlar katı cisimler. Bunlara dikkat etmek lazım. Yanında olmak lazım" diye konuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, ameliyatı birlikte gerçekleştirdiği Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Battal ile diğer ekip üyelerine başarılı operasyon için teşekkür etti.

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