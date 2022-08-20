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Bebeğin çığlıklarını duyan komşular vahşete tanık oldu! Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü

20.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen cani anne, 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü. Komşuların sesi duyması ve vahşeti görmesi üzerine polis ekiplerinin girdiği evde D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Olay sonrası ev sahibi H.K., gece geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

Bebeğin çığlıklarını duyan komşular vahşete tanık oldu! Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü

Kırşehir'in Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları M.A. anne Z.A. tarafından dövüldü. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., gece geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

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(İHA)

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Kırşehir
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