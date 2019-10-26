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Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

YARALAMA OLMADIĞI İÇİN DAVA AÇILMADI Antalya'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E.'den şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Sadıklı, 4 kez uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen dava açılmadığını belirtti.

YARALAMA OLMADIĞI İÇİN DAVA AÇILMADI
Antalya'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E.'den şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Sadıklı, 4 kez uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen dava açılmadığını belirtti. Her seferinde şikayetçi olduğunu belirten Sadıklı, "Daha önceki olaylarda yaralama hadisesi olmadığı için dava açılmadı. Basit darp olarak işlem yapıldı ve bu nedenle uzaklaştırma verildi. Son olayda ise canıma kast etti. Kendisinden şikayetçi oldum. Ancak başıma aldığım darbeler ve ameliyat nedeniyle polise sağlıklı ifade veremedim. Bundan dolayı İbrahim E. hakkında henüz açılan bir dava yok. Ancak polis inceleme başlattı, ben de şikayetçi oldum. Umarım tutuklanır, çünkü canıma kast etti" diye konuştu.

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