Bebeğin ilk aşısı anne sütü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Yılmaz, anne sütünün bebekler için ilk aşı olduğunu söyledi.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebek doğduğunu ve annelerin yüzde 95’inin bebeklerini emzirmeye başlamasına rağmen, çeşitli sebeplerden dolayı emzirme oranının düştüğünü ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Yılmaz, "Bebeklerin ilk 2 yılı büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde doğru beslenmenin etkileri sonraki yıllarda ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği gibi bebeklere ilk altı ay sadece anne sütünün verilmesi çok önemli. Çocuk 2 yaşına gelene kadar emzirmeyi sürdürmelerini de öneriyoruz. Anne sütü aynı zamanda, bebeği hastalıklara karşı koruyan ilk aşıdır" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler’ programı sayesinde ilk 6 ay sadece anne sütü emziren anne oranı 2003’te yüzde 30 iken, 2009’da bu oranın yüzde 40’a ulaştığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Emziren annelerde meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Anne sütü almış bebeklerde ileriki yıllarda alerji, şişmanlık, şeker hastalığı, kanser, multipl skleroz gibi sinir sistem hastalıkları, diş çürükleri daha az görülmekle birlikte anne sütü bedavadır."

Anne sütünün kimyasal olarak taklit edilse de biyolojik üstünlüklerinin taklit edilememiş bir besin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bebeğin yaşaması, fiziksel ve zihinsel gelişimi, hastalıklardan korunması, ruh sağlığı, annenin sağlığı, ailenin ve toplumun ekonomik gelişmesi, çevre sağlığı açısından anne sütü ile beslenme desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Doğum yapılan her hastane anne bebek dostu hastane unvanını almalı ve koşullarını yerine getirmelidir" dedi.

