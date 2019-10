"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

İSTANBUL, (DHA)- Sağlıklı bebekler için anne sütünün önemli olduğunu belirten Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Meryem Can, “Emzirme, her çocuğun yaşama en sağlıklı başlangıcını sağlamanın hayati bir parçası, bebeğin ilk aşısı ve en iyi beslenme kaynağı” dedi.

Türkiye ve dünyada, bebek ölümlerinin azaltılması, bebek sağlığının geliştirilmesi, büyüme ve gelişme sürecinin sağlıklı olması için sayısız program ve projeler yürütüldüğünü belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Meryem Can, bebek sağlığı açısından anne sütünün önemine değinerek önemli açıklamalar yaptı. Can, bebek sağlığı açısından anne sütünün teşviki için sayısız projelerin yürütüldüğüne değinerek, “Sağlıklı bir büyüme ve gelişme süreci için en temel koşulun anne sütü ile beslenme olduğu herkes tarafından biliniyor. Emzirme, her çocuğun yaşama en sağlıklı başlangıcını sağlamanın hayati bir parçası. Bebeğin ilk aşısı ve en iyi beslenme kaynağıdır. Ayrıca beyin gelişimini de destekler” diye konuştu.