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Bebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Çocuklarda son zamanlarda sık görülen ani ölümlerin, sanılanın aksine kalp krizinden değil, doğuştan gelen kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirten VM Medikal Park Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç.

Bebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyor

Çocuklarda son zamanlarda sık görülen ani ölümlerin, sanılanın aksine kalp krizinden değil, doğuştan gelen kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirten VM Medikal Park Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bebeklere daha anne karnındayken yapılan fetal eko ultrason yöntemiyle kalp sorunlarını erken teşhis ederek, hayati riskin azaltılabildiğini söyledi.
Dünyada her 100 çocuktan biri kalp hastası olarak doğuyor. Türkiye’de bilinen ve istatistiğe yansıyan sayının yılda 15-20 bin arasında olduğunu belirten VM Medikal Park Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özyurt, “Eskiden bu çocukların yüzde 80’i kaybedilirken, son 10 yılda yüzde 90’ını çok ağır kalp hastası da olsa yaşatabiliyoruz. Bunun nedeni; erken teşhis ile uygun merkezde, uygun teknik ve altyapıda müdahalenin yapılabilmesidir” dedi.

“Bebeğe anne karnında kalp taraması yapabiliyoruz”
Çocuklardaki ani ölümler ve kalp bağlantısına ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Özyurt, çocuklardaki doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarının yetişkinlerdeki gibi arada bir kendini yoklayan, belirti veren bir seyir izlemediğine işaret etti. “Çocuklardaki doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları çok sinsi ve gizli seyredebiliyor, sonucu da ölümcül olabiliyor” diyen Özyurt, şunları söyledi: “Anne karnında 20’nci haftasını doldurmuş olan bebeklere, yüksek çözünürlüklü ultrasonografi aletleriyle yapılan fetal eko dediğimiz yöntemle detaylı kalp taraması yapabiliyoruz. Anne karnında yapılan bu yöntem sayesinde bebek daha doğmadan pek çok sorunun teşhisini ve çözümünü sunabiliyoruz. Kalp hastalıklarını teşhis ederek bazı organlardaki hastalıkları da erken dönemde fark edebiliyoruz. Örneğin, kalpteki basit bir delik, çocuktaki bir kromozom bozukluğunun ya da genetik bir hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Biz o kalp deliğini görmesek, çocuğun diğer organlarındaki sorunu teşhis edemeyebiliyoruz.”

“Bu bilgiler bebeğin hayatını kurtarıyor”
Fetal eko yöntemi sayesinde, annenin doğumunun risklerini de teşhis edip yönlendirme yapabildiklerin ifade eden Özyurt, “Doğumdan hemen sonra ameliyat yapılması gereken bebekler olabiliyor. Ameliyatın yapılacağı merkeze transfer edilmesinde, bu bilgilere doğum öncesinde erişmiş olmak, çocuğun hayatını kurtarabiliyor. Doğduktan sonra ameliyat edileceği merkeze götürülürken kaybettiğimiz bebekler olabiliyor. Bu nedenle en sağlıklı transfer, bebek anne karnındayken yapılan transferlerdir. Eğer bebekte bir kalp hastalığı olduğu teşhis edilmişse, anneyi doğum için çocuk kardiyolojisi olan bir merkeze yönlendiriyoruz. Bebek doğar doğmaz çocuk kardiyoloji ekibi ameliyatı yapıyor ve böylece bebeğin hayatı kurtuluyor” diye konuştu.

“Fetal eko gerektiren 8 riskli durum var”
Anne karnında fetal eko yapılmasını gerektiren 8 riskli durum olduğunu dile getiren Özyurt, bu riskleri şöyle sıraladı: “Annede şeker hastalığının olması. Anne adayının gebelik sürecinde ateşli döküntülü hastalık geçirmiş olması. Kadın doğum uzmanının kontroller sırasında bebekte bir organda problem görmüş olması. Bebekte kromozom anomalisinin teşhis edilmiş olması. Anne babanın dışında ayrıca ailede birinci derece akrabalardan birinde doğuştan kalp hastası bebek olması. Anne karnındaki bebekte ritim bozukluğunun olması. Bebekte ciddi gelişim geriliğinin veya ayına göre ağırlığının fazla olması. Bebeğin suyunun çok fazla ya da az olması.”

“Çocuklardaki ani ölümlerin yüzde 90’ının nedeni, doğuştan gelen kalp sorunları”
Çocuklarda ani ölümlerin sebebinin yüzde 90’ının kalp krizi değil, doğuştan gelen kalp sorunları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özyurt, ailelere de uyarılarda bulundu. Özyurt, “Oyun oynarken, spor yaparken birden düştü ve öldü diye anlatılır. Ölüm sonrası çocuklara yapılan otopsiler gösteriyor ki, doğuştan kalp kası hastalığı, doğuştan ritim bozuklukları, çocuklarda ani ölümün en önemli sebebi. Oysaki ani kalp durması, krizi yapan kalp hastalıkları, basit bir EKG ve EKO ile teşhis ve tedavi edilebilir. Çocuk özellikle efor sarf edilen bir spor yapıyorsa, mutlaka spora başlamadan önce bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından detaylı bir kalp taramasından geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Bebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyor

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