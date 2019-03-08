Bebeğin kalbine anne karnında takip hayat kurtarıyor

Çocuklarda son zamanlarda sık görülen ani ölümlerin, sanılanın aksine kalp krizinden değil, doğuştan gelen kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirten VM Medikal Park Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bebeklere daha anne karnındayken yapılan fetal eko ultrason yöntemiyle kalp sorunlarını erken teşhis ederek, hayati riskin azaltılabildiğini söyledi.

Dünyada her 100 çocuktan biri kalp hastası olarak doğuyor. Türkiye’de bilinen ve istatistiğe yansıyan sayının yılda 15-20 bin arasında olduğunu belirten VM Medikal Park Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özyurt, “Eskiden bu çocukların yüzde 80’i kaybedilirken, son 10 yılda yüzde 90’ını çok ağır kalp hastası da olsa yaşatabiliyoruz. Bunun nedeni; erken teşhis ile uygun merkezde, uygun teknik ve altyapıda müdahalenin yapılabilmesidir” dedi.

“Bebeğe anne karnında kalp taraması yapabiliyoruz”

Çocuklardaki ani ölümler ve kalp bağlantısına ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Özyurt, çocuklardaki doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarının yetişkinlerdeki gibi arada bir kendini yoklayan, belirti veren bir seyir izlemediğine işaret etti. “Çocuklardaki doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları çok sinsi ve gizli seyredebiliyor, sonucu da ölümcül olabiliyor” diyen Özyurt, şunları söyledi: “Anne karnında 20’nci haftasını doldurmuş olan bebeklere, yüksek çözünürlüklü ultrasonografi aletleriyle yapılan fetal eko dediğimiz yöntemle detaylı kalp taraması yapabiliyoruz. Anne karnında yapılan bu yöntem sayesinde bebek daha doğmadan pek çok sorunun teşhisini ve çözümünü sunabiliyoruz. Kalp hastalıklarını teşhis ederek bazı organlardaki hastalıkları da erken dönemde fark edebiliyoruz. Örneğin, kalpteki basit bir delik, çocuktaki bir kromozom bozukluğunun ya da genetik bir hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Biz o kalp deliğini görmesek, çocuğun diğer organlarındaki sorunu teşhis edemeyebiliyoruz.”