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Bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Osman (1) bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş, operasyonla çıkarıldı.

Bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Osman (1) bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş, operasyonla çıkarıldı.
İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin bebekleri Muhammed, odada bulduğu 50 kuruşu eline alıp ağzına attı. Metal para, bebeğin yemek borusuna kaçtı. Bebeğin parayı yuttuğunu gören anne ve babası, Muhammed'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan incelemede, paranın yemek borusuna takıldığı belirlendi ve Muhammed'in ihtisas hastanesine sevkine karar verildi. Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan cerrahi operasyonla Muhammed Osman'ın yemek borusundaki metal para çıkarıldı. Bebek, bugün taburcu edildi.

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Bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldıBebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

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