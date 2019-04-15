Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bebeğindeki keneyi çıkaran babanın hayatını kaybetmesi ilişkin, "Babanın ölümünün ardından kontrol altına tutulan bebeğin durumu iyi ama tedbiri elden bırakmıyoruz." dedi.
Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı daha duyarlı olmalarını, en küçük şüphede hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.
Karabük'te yaklaşık 4 yıldır kene vakasının yaşanmadığını vurgulayan Sarı, "Zobran köyünde besicilik yapan bir kişi, bebeğinden kene çıkartıyor ve hayatını kaybediyor. Bu kişiden alınan KKKA test sonuçları da pozitif. Babanın ölümünün ardından kontrol altına tutulan bebeğin durumu iyi ama tedbiri elden bırakmıyoruz. Bebeğin takibini yakından yapıyoruz. İlimizde uzun zamandır keneden hayatını kaybeden kimse olmamıştı. Sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Kene ile karşılaşan vatandaşlarımız asla kendisi müdahale etmesin. Hem korunma hem de kene vakasının ardından müdahale konusunda lütfen dikkat etsinler." diye konuştu.
- Olay
Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37), 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkarttığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söylemesi üzerine yoğun bakıma alınmış, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, dün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
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