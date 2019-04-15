Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, bebeğindeki keneyi çıkaran babanın hayatını kaybetmesi ilişkin, "Babanın ölümünün ardından kontrol altına tutulan bebeğin durumu iyi ama tedbiri elden bırakmıyoruz." dedi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı daha duyarlı olmalarını, en küçük şüphede hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Karabük'te yaklaşık 4 yıldır kene vakasının yaşanmadığını vurgulayan Sarı, "Zobran köyünde besicilik yapan bir kişi, bebeğinden kene çıkartıyor ve hayatını kaybediyor. Bu kişiden alınan KKKA test sonuçları da pozitif. Babanın ölümünün ardından kontrol altına tutulan bebeğin durumu iyi ama tedbiri elden bırakmıyoruz. Bebeğin takibini yakından yapıyoruz. İlimizde uzun zamandır keneden hayatını kaybeden kimse olmamıştı. Sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Kene ile karşılaşan vatandaşlarımız asla kendisi müdahale etmesin. Hem korunma hem de kene vakasının ardından müdahale konusunda lütfen dikkat etsinler." diye konuştu.