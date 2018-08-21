Endonezyalı bir çift, ülkede düzenlenen 2018 Asya Oyunları'ndan esinlenerek, bebeklerine İngilizce Asian Games (Asya Oyunları) ismini verdi.
'Detik' haber portalında yer alan habere göre, ülkede görkemli bir açılışla 3 gün önce başlayan Asya Oyunları bir bebeğin ismine ilham oldu.
Palembang kentinde yaşayan bir çift, 3 gün önce başlayan spor organizasyonunun açılış töreninden birkaç saat önce doğan bebeklerine Asian Games (Asya Oyunları) ismini koydu.
Bebeğin babası Yordania Denny, yaptığı açıklamada, "Bebeğimizin normal şartlarda eylül ayında doğması gerekiyordu ancak erken bir doğum gerçekleşti. Bu isimi bebeğimize ani bir kararla verdik." ifadelerini kullandı.
Cinsiyeti kız olan bebeğin tam isminin Abidah Asian Games olduğunu kaydeden Denny, "İnşallah bu isim kızıma gelecekte bir fayda sağlar. Kızımın ileride sporun herhangi bir dalına ilgisi olursa onu desteklerim. Onun iyi bir atlet olup, Asya Oyunları'nda mücadele etmesini isterim." diye konuştu.
Endonezya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı 2018 Asya Oyunları müsabakaları başkent Cakarta ve Palembang'da gerçekleşiyor.
2 Eylül'de sona erecek etkinlikte, 45 ülkeden, 40 spor dalında, 16 bin sporcu mücadele ediyor.
Her dört yılda bir yapılan organizasyonun ilki 1951'de Hindistan'da, 4'üncüsü ise 1962'de Endonezya'da düzenlenmişti.
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