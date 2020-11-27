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  4. Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

27.11.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Avcılar'da 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan anne Ezgi Korucu'nun (28) cezai ehliyeti tam çıktı. Mahkeme Başkanı, sanık Korucu'nun cezaevinden ailesine mektuplar yazdığını belirterek, duruşmada mektuplarda geçen ifadeleri okudu.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ezgi Korucu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre sanık Korucu'nun cezai sorumluluğunun tam olduğunu açıkladı. Adli Tıp Kurumu hazırladığı diğer raporunda ise mağdur bebeğin organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfladığı ve travmatik olduğunu belirtti.

"BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM HAKKINIZI HELAL EDİN"

Mahkeme Başkanı Saban, sanık Korucu'nun cezaevinden ailesine mektuplar yazdığını belirterek, duruşmada mektuplarda geçen ifadeleri okudu.

Sanık, Eylül Mira bebeğe hitaben yazdığı mektupta "Senden ve kardeşlerinden özür diliyorum. Eylül ne olur beni affet. Ben kötü bir anne değilim. Haklarınızı helal edin" şeklinde ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Saban, sanığa mektubun anlamını sordu. Sanık da, "Çocuklar küçük yaşta yalnız kaldı. Bu nedenle mektup yazdım, beni yanlış bilmemeleri için yazdım" dedi. Sanık eşi Eray Korucu'ya yazdığı mektupta da "Beni evlatlarımın önünde kötülemediğin için çok sağ ol. Biz iyi kötü 13 yılı bitirdik" şeklinde yazı yazarken kayınvalidesine yazdığı mektupta da "Ben yaptığım hatanın bedelini 19 ay çocuklardan uzak kalarak ödedim" ifadesini kullandı.

"YAPMADIĞIM BİR ŞEYİ YAPTIM GİBİ SÖYLEDİM"

Sanık bu mektupla da ilgili "Yapmadığım bir şeyi yaptım gibi söyledim. Eylül'e yazdığım mektupta da, Eylül cezaevine geldiğinde beni utandırdı, sarıldı ve öptü. Uzun zamandır çocuğumu görmüyordum. Çocuğum geldiği için öyle yazdım. Çocuk küçük yaşta annesini kötü bilmeyip bana sevgi gösterdiği için böyle dedim" diye konuştu.

"İÇERİ GİRMEYİ KURTULUŞ YOLU BULDU"

Sanık avukatı ise, "Mektuplarda da belirtildiği gibi yaşadığı hayat nedeniyle müvekkil içeri girmeyi kurtuluş yolu buldu. Bunu ilk duruşmada da söyledi. Anne emniyetteki ifadesinde 3 aylıktan 12 aylığa kadar çocuğu öldürmeye çalıştığını ifade etmiş. Bu kadın daha önce 2 çocuk büyütmüş, böyle olsa diğer çocuklara da zarar verirdi. Adli Tıp Kurumu raporlarında çocuğun bedeninde böyle sıvılar yok. Çocuğun doğuştan gelen rahatsızlığı var" diyerek sanığın tahliyesini talep etti.

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SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Öztürk ise "Sanığın yazdığı mektuplarda vicdan azabı çektiği görülmektedir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Kurulu'nun raporuna yer veriliyor. Eylül Mira bebeğin vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıp hep birlikte değerlendirildiğinde küçüğün kötü muameleye maruz kaldığının kabulünün gerektiği belirtilen raporda, yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ifade ediliyor. Ezgi Korucu'nun 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesine de iddianame yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor. İddianamede Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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