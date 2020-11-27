Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ezgi Korucu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre sanık Korucu'nun cezai sorumluluğunun tam olduğunu açıkladı. Adli Tıp Kurumu hazırladığı diğer raporunda ise mağdur bebeğin organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfladığı ve travmatik olduğunu belirtti.

"BEN KÖTÜ BİR ANNE DEĞİLİM HAKKINIZI HELAL EDİN"

Mahkeme Başkanı Saban, sanık Korucu'nun cezaevinden ailesine mektuplar yazdığını belirterek, duruşmada mektuplarda geçen ifadeleri okudu.

Sanık, Eylül Mira bebeğe hitaben yazdığı mektupta "Senden ve kardeşlerinden özür diliyorum. Eylül ne olur beni affet. Ben kötü bir anne değilim. Haklarınızı helal edin" şeklinde ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Saban, sanığa mektubun anlamını sordu. Sanık da, "Çocuklar küçük yaşta yalnız kaldı. Bu nedenle mektup yazdım, beni yanlış bilmemeleri için yazdım" dedi. Sanık eşi Eray Korucu'ya yazdığı mektupta da "Beni evlatlarımın önünde kötülemediğin için çok sağ ol. Biz iyi kötü 13 yılı bitirdik" şeklinde yazı yazarken kayınvalidesine yazdığı mektupta da "Ben yaptığım hatanın bedelini 19 ay çocuklardan uzak kalarak ödedim" ifadesini kullandı.