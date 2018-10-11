Bebeğini apartman boşluğuna atan genç kızın yargılanmasına başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 19 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (19) yanı sıra annesi ve kız kardeşi ile avukatı hazır bulundu.

Olay tarihinde 18 yaşında olan sanık savunmasında, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Babamın şehir dışında olduğu bir gündü. Annem ve ablam vardı evde. Akşam saatleriydi. Salonda onlarla birlikte otururken sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Yaşadığını kontrol etmek için elimi ağzına götürerek, nefes alıp almadığını kontrol ettim. Ancak hiç yaşam belirtisi yoktu. Belki nefes alır diye yaklaşık yarım saat başında bekledim ama hiç nefes almıyordu." ifadelerini kullandı.

Tuvalette uzun süre kaldığı için kendisine seslenen annesinden poşet istediğini anlatan M.M.B, "Annem de poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de tuvaletin çöpünü atacağımı söyledim. Poşeti alınca da pencereden boşluğa attım. Atmadan önce çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Zaten sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürmüşler." diye konuştu.