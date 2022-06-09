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  4. Bebeğini aşağı atacakken... Can pazarının yaşandığı olayda dehşete düşüren görüntüler

Bebeğini aşağı atacakken... Can pazarının yaşandığı olayda dehşete düşüren görüntüler

09.06.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi. Binanın çatısında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Bina sakinlerinin binaya dolan duman yüzünden dışarı çıkamadığı yangında bazı bina sakinleri balkondan atlamaya çalıştı. Bir bina sakininin ise kucağına aldığı bebeğini sokaktaki yardım için bekleyen komşularına atmaya çalıştığı anlar korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bu girişimlerinden vazgeçen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin çabasıyla binadan tahliye edildi.

Bebeğini aşağı atacakken... Can pazarının yaşandığı olayda dehşete düşüren görüntüler

Dehşete düşüren anlara sahne olan korkunç yangın, saat 20.30’da Arnavutköy Selvili Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla doldu. Binada oturanlar, dumanla dolan merdivenlerden dışarı çıkamayınca panikle evlerinin balkonlarına çıktı. Can pazarının yaşandığı dakikalarda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde evlerinin balkonunda kurtarılmayı bekleyen bina sakinlerinden bazıları önce atlamaya çalıştı, sonra atlamaktan vazgeçti.

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BEBEĞİNİ BALKONDAN SARKITTI

Bir vatandaş ise henüz birkaç aylık olan bebeğini, sokakta halı açan vatandaşlara doğru atmak için balkondan sarkıttı. Dehşete düşüren görüntüler, vatandaşın bebeği geri balkona çekmesiyle son buldu.

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20 KİŞİ KURTARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çoğu çocuk olmak üzere 20 kişiyi kurtardı.

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Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Arnavutköy
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