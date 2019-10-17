Bebeğini boğarak öldüren anne suçunu itiraf edince tutuklandı

Konya'da bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta yaşayan Fatma K. (21), eşi A.K'ye mamayla doyurduğu 2,5 aylık bebeği İ.K'nin durumunun kötüleştiğini ve hareket etmediğini söyledi.

Hastaneye götürülen bebeğin öldüğü tespit edilince polis ekipleri inceleme başlattı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen anne, burada suçunu ağlayarak itiraf etti.

Fatma K'nin polisteki ifadesinde, "Çocuğa mama yedirdikten bir süre sonra ağlamaya başladı. 'Sussun' diye çocuğun yüzüne yastık kapattım. Ağlamaya devam edince yastığı bastırdım. Çocuk sustu fakat hareket etmiyordu. Eşime haber vererek bebeğin durumunun kötü olduğunu söyledim. O da hastaneye götürdü. Hastanede de öldüğü tespit edildi. Psikolojim bozuktu. Bir anlık sıkıntıyla oldu." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

