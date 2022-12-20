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  4. Bebeğini boğarak öldürüp, çöpe atmıştı! Firari cani anne yakalandı

Bebeğini boğarak öldürüp, çöpe atmıştı! Firari cani anne yakalandı

20.12.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında Kilis'te meydana gelen olayda cani anne bebeğini boğarak öldürüp çöp konteynerine atmış, F.Ş., 2019 yılında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari kadın Gaziantep'te yakalanıp, Kilis'teki cezaevine konuldu.

Kilis'te, 1 Temmuz 2014 tarihinde F.Ş., ilişkisi olduğu kişiden dünyaya gelen bebeğini boğarak öldürerek çöp konteynerine attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan F.Ş., yargılama aşamasında tahliye edildi. F.Ş., 2019 yılında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından F.Ş. bulunamadı.

CEZAEVİNE KONULDU

F.Ş.’nin Gaziantep'te olduğu belirlendi. F.Ş., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Yaycı Mahallesi’nde yakalandı. Kilis'e getirilen F.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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(DHA)

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