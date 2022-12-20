Bebeğini boğarak öldürüp, çöpe atmıştı! Firari cani anne yakalandı

Kilis'te, 1 Temmuz 2014 tarihinde F.Ş., ilişkisi olduğu kişiden dünyaya gelen bebeğini boğarak öldürerek çöp konteynerine attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan F.Ş., yargılama aşamasında tahliye edildi. F.Ş., 2019 yılında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından F.Ş. bulunamadı.
F.Ş.’nin Gaziantep'te olduğu belirlendi. F.Ş., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Yaycı Mahallesi’nde yakalandı. Kilis'e getirilen F.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
(DHA)