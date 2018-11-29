HABER

Bebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldüren Azeri kadının akıl sağlığı yerinde

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

KONYA'da, 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme'nin (28) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne süren Eshme'nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen raporunda; akıl sağlığının yerinde olduğu, ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Bebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldüren Azeri kadının akıl sağlığı yerinde

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 9 aylık bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisi Ümit Göker'i (34) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Azerbaycan uyruklu Aysel Eshme'nin (28) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne süren Eshme'nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gelen raporunda; akıl sağlığının yerinde olduğu, ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Olay, 1 Aralık 2017'de, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi kampüs girişinde meydana geldi. Barda çalışan Azeri Aysel Eshme, eşi sanayi esnafı M.E.'den (39) olay tarihinden 2 yıl önce boşandı; ancak çift, birlikte yaşamaya devam etti. Çiftin bu birliktelikten Emir ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Eshme, olaydan yaklaşık 2 ay önce, M.E.'yi terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya başladı. Eshme, olaydan 1 gün önce de boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir'i birlikte yaşadığı sevgilisi Göker'e bırakarak, çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Minik Emir, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların, bebeğin sağlık durumundan şüphelenip, hastane polisine yaptığı ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Göker, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KOVALARKEN BIÇAKLADI
Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte olay günü polis merkezine giderek, Ümit Göker'in durumu hakkında bilgi aldı. İkili, ardından oğullarını görmek amacıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Bu sırada Göker, Eshme'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ümit Göker, otomobille ikilinin yanına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Eshme arasında tartışma çıktı. Eshme, çocuğunun bu duruma nasıl geldiğini sorunca Göker de bebeğin nefessiz kaldığını söyledi. Bunun üzerine Eshme, yanında getirdiği bıçakla yaklaşık 50 metre kovaladığı Göker'i 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ'
Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna gözyaşları içinde ''Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım" diye yanıt verdi. Aysel Eshme, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Minik Emir de olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetti.
CEZA EHLİYETİ TAM
Tutuklu sanık Aysel Eshme hakkında, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aysel Eshme, hakim karşısına çıkarıldığı duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü ve sorunlarının hala devam ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine mahkeme heyeti, önceki duruşmada, Eshme'nin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesini istedi.
Aysel Eshme'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Eshme, duruşmaya tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada, 22 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenenin sonucunun kendilerine ulaştığını belirtti. Raporda, 'Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Aysel Eshme'nin olay sırasında cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile karar verilmiştir' denildi.
Aysel Eshme'nin akıl sağlının yerinde olduğuna ve ceza ehliyetinin bulunduğuna karar verilirken, duruşma ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Bebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldüren Azeri kadının akıl sağlığı yerindeBebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldüren Azeri kadının akıl sağlığı yerindeBebeğini boğduğu iddiasıyla sevgilisini öldüren Azeri kadının akıl sağlığı yerinde

PARTNERİçiniz ısınacak! Yaptığını görünce...İçiniz ısınacak! Yaptığını görünce...
FETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyedeFETÖ operasyonunda yakalanan 1'i yarbay 6 asker adliyede
Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.