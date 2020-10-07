Bebeğini çalmak için kiracısını bıçakladı ve tecavüz etti

39 yaşında bir Romanyalı ile 45 yaşında bir İspanyol’dan oluşan çift, dün İspanya’nın Valencia şehrinde yargılandı.

Çiftin, kiracıyı alıkoymak, zorla hamile bırakmak ve doğumdan sonra çocuğu vermeye zorlanmak suçlarına karşın 40 yıl hapsi isteniyor.

Kurban, çiftin bebek için önerdiği 90.000 sterlini reddettiği için tecavüze uğradığını belirtti. Dün gerçekleşen duruşmada kurban, yatılı temizlikçi olarak çiftin evinde işe başladığını, bu evde zorla alıkonduğunu, bıçaklandığını ve beyzbol sopasıyla dayak yediğini iddia etti.

İddiaların merkezindeki çiftin ise ismi açıklanmadı. İki tecavüz suçuyla 19 yıl hapsi istenen çift ise, masum olduklarını iddia etti.

Yargılanan Romanyalı erkek, tecavüz suçuna ek olarak yaralama suçuyla da yargılanıyor. Suçlu bulunması durumunda iki yıl daha hapis cezası alacak. Çift, aynı zamanda Romanyalı olan kurbanla rızası dahilinde seks yapıldığını iddia ediyor.

Partnerinin 21 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı İspanyol kadın ise, kurbanla tanıştıktan sonra ona acıdıkları için ücretsiz konaklama teklif ettiklerini iddia etti. Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden İspanyol kadın çocuk sahibi olamadığı iddialarını reddederek mahkemeye “Hiç kira ödemedi ve partnerimle seks yaptı. Bazen ben de dahil oldum” dedi.

Dün gerçekleşen duruşmaya kanıt sunan polise göre kurban bıçaklanma olayıyla ilgili sorulara yanıt verirken gergin ve terli görünüyordu.

Yerel bir gazete haberine göre mahkeme sırasında erkek sanık, diğer sanığa “O çocuğu şu an alamayız, onu evden atmak zorundayız” dediği duyuldu.



