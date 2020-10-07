HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bebeğini çalmak için kiracısını bıçakladı ve tecavüz etti

Bebeğini çalmak için kiracısını bıçakladı ve tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Çocuğu olmayan bir çift, kiracısını alıkoymakla, bıçaklamakla, hamile kalması için tecavüz etmekle ve bebeği çalmakla suçlanıyor.

Bebeğini çalmak için kiracısını bıçakladı ve tecavüz etti

39 yaşında bir Romanyalı ile 45 yaşında bir İspanyol’dan oluşan çift, dün İspanya’nın Valencia şehrinde yargılandı.
Çiftin, kiracıyı alıkoymak, zorla hamile bırakmak ve doğumdan sonra çocuğu vermeye zorlanmak suçlarına karşın 40 yıl hapsi isteniyor.

Kurban, çiftin bebek için önerdiği 90.000 sterlini reddettiği için tecavüze uğradığını belirtti. Dün gerçekleşen duruşmada kurban, yatılı temizlikçi olarak çiftin evinde işe başladığını, bu evde zorla alıkonduğunu, bıçaklandığını ve beyzbol sopasıyla dayak yediğini iddia etti.

İddiaların merkezindeki çiftin ise ismi açıklanmadı. İki tecavüz suçuyla 19 yıl hapsi istenen çift ise, masum olduklarını iddia etti.

Yargılanan Romanyalı erkek, tecavüz suçuna ek olarak yaralama suçuyla da yargılanıyor. Suçlu bulunması durumunda iki yıl daha hapis cezası alacak. Çift, aynı zamanda Romanyalı olan kurbanla rızası dahilinde seks yapıldığını iddia ediyor.

Partnerinin 21 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı İspanyol kadın ise, kurbanla tanıştıktan sonra ona acıdıkları için ücretsiz konaklama teklif ettiklerini iddia etti. Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden İspanyol kadın çocuk sahibi olamadığı iddialarını reddederek mahkemeye “Hiç kira ödemedi ve partnerimle seks yaptı. Bazen ben de dahil oldum” dedi.

Dün gerçekleşen duruşmaya kanıt sunan polise göre kurban bıçaklanma olayıyla ilgili sorulara yanıt verirken gergin ve terli görünüyordu.

Yerel bir gazete haberine göre mahkeme sırasında erkek sanık, diğer sanığa “O çocuğu şu an alamayız, onu evden atmak zorundayız” dediği duyuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
Mülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri
25 yıllık şoför Fatma artık otobüste direksiyon başında!
25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor
En güzel yemek duaları - Peygamber Efendimizin yemek duası
En güzel yemek duaları
Rabbena duaları okunuşları, Türkçe anlamları ve faydaları
Rabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamları
Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı
Karantina kuralına uymayan genç muhtarı çileden çıkardı
Denizli'nin saklı cenneti Kusuru Gölü hayran bırakıyor
Dağların arasındaki saklı cennet: Kusuru Gölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.