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Bebeğini çöp konteynerine atmıştı! O anne hakkında flaş karar

30.03.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi Pervin Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pervin Y. sorgusunda 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. İşte kan donduran olayın detayları!

Bebeğini çöp konteynerine atmıştı! O anne hakkında flaş karar

Sancaktepe'de bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

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Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim" dediği öğrenildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi. Pervin Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe
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