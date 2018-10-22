Bebeğini denize atan anneye müebbet

İSTANBUL (AA) - Eminönü Vapur İskelesi'nden kırk günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla yargılanan Fatma Karataş, "kendi çocuğunu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bebeğin babası Mustafa Teneke ise beraat etti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş katıldı. Bebeğin babası olduğu belirtilen, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, "Fatma Karataş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Mustafa Teneke'nin ise beraatine karar verilmesi" talepli mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrarlarken, tahliye ve beraat talebinde bulundular. - "Pişmanım, beni diğer sanık azmettirdi" Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Fatma Karataş, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, diğer sanık Mustafa Teneke'nin bebeği öldürmesi için azmettirdiğini öne sürdü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karataş'ın, "kendi bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet bu cezayı, sanığın yargılamadaki iyi halini gözetip takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, diğer sanık Mustafa Teneke'nin ise suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı. -İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kırk günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma Karataş ve Mustafa Teneke'nin birlikte yaşadıkları belirtilerek, Karataş'ın bebeğin bakımı için baba Teneke'den para istediği ve aralarında bu yüzden tartışma çıktığı aktarılıyordu. Sanık Teneke'nin bebeğini emziren Karataş'ı darb ettiği ve bebeği de anne kucağından alarak koltuğa fırlattığı kaydedilen iddianamede, sanık Teneke'nin, Karataş'a, "Önce bu çocuktan kurtul, sonra intihar et. Sabah döndüğümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin, kendinizi kurtarın benden." dediği anlatılıyordu.