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  4. Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

26.11.2020 19:34 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G.

Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olmuştu. Kadın, hastanede süren tedavisinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adliyeye çıkarıldı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bebeğin babasıysa yapılan DNA testinin sonucuyla ortaya çıkacak.

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