MAGAZİN

Bebeğini kaybeden Begüm Kütük o soru karşısında gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden oyuncu Begüm Kütük, 'bebek' sorusu karşısında ağladı.

Bebeğini kaybeden Begüm Kütük o soru karşısında gözyaşlarını tutamadı

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz yıl 4 aylık bebeklerini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşadı.

bebegini-kaybeden-oyuncu-begum-kutuk-12074648_8864_m

ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN

Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük, muhabirlerin "Yeniden anne olmak istiyor musunuz?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip...
Demet Akalın sabahın dördünde paylaştıDemet Akalın sabahın dördünde paylaştı
Yeni imajına beğeni yağdı... Yeni imajına beğeni yağdı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
begüm kütük bebek Erdil Yaşaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Fırat Tanış'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı

Fırat Tanış'ın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı

Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı

Ahmet Kural'dan bıyık imajı!

Yeni imajına beğeni yağdı...

Şeyma Subaşı o davayı kaybetti! Safiye Nur Şimşek hemen açıklama yaptı

O davayı kaybetti! Projesi çöp oldu

Aleyna Tilki'nin Twitter'ı kapatıldı! 'Bıktım'

Hesabını kapattılar! İsyan etti: Bıktım

Elsa Hosk uçaktan indi; otel odasından paylaştı

Otel odasında... İndirdikçe indirdi olay oldu

Yılmaz Morgül’den Ebru Gündeş açıklaması: Annemle ilgili küfür etti

'Annemle ilgili küfür etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.