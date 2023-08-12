Bebeğini kaybetti, 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı! Telefonuna gelen mesaj hayatını altüst etti

3 yıl önce ikiz bebek bekleyen 45 yaşındaki Cemile Meral Bakkal, bebeklerinden birini kaybetti. O bebek için anında ölüm belgesi verildi fakat acılı anne tam 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendisine de 3 yıl sonra ölüm belgesi düzenlenmişti. 'Ben ölü değilim' diyen kadın, yaşadıklarını anlattı.

MESAJ YAKINLARINA DEĞİL KENDİSİNE GÖNDERİLDİ

Cemile Meral Bakkal, 3 yıl önce ikiz bebeklerine hamileydi. Bebeklerden biri ölü doğdu, ölen bebeklerden birisine ölüm belgesi düzenlendi ama 3 yıl sonra aynı belgeyle anne de ölü gibi gösterildi. Normalde ölüm belgesi kişinin ölümünden hemen sonra hazırlanıyor ve yakınlarını da mesaj gidiyor ancak Bakkal'ın ölüm belgesi 3 yıl sonra hazırlandı ve işin garip tarafı o ölüm belgesiyle ilgili mesaj yakınlarına değil direk kendisine gönderildi. O mesajdan sonra kayıtlarda ölü gözüken Bakkal'ın tüm resmi işleri allak bullak oldu.

"ÖLÜ GÖZÜKTÜĞÜM İÇİN İLAÇ ALAMIYORUM"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Bakkal şunları ifade etti:

"Ben ölü olarak gözüküyorum kayıtlarda. Banka hesaplarımda blokeler yaşıyorum. Çalıştığım firmada sigorta primlerim ödenmiyor. Hastaneye gidemiyorum. Ölü gözüktüğüm için ilaç alamıyorum. EYT'den emekliyim, 3 aylığımı aldım. Çektiğim maaşlar, ölü kayıtlarına geçtiğimden dolayı kendi şahsi hesabımdan çekilmiştir."

