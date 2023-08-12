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  4. Bebeğini kaybetti, 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı! Telefonuna gelen mesaj hayatını altüst etti

Bebeğini kaybetti, 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı! Telefonuna gelen mesaj hayatını altüst etti

12.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Cemile Meral Bakkal'ın 3 yıl önce ikiz bebeklerinden biri ölü doğdu. Bebeğe anında ölüm belgesi verilirken Bakkal, 3 yıl sonra gelen mesajla şoke oldu. Mesajda kendisine ölüm belgesi düzenlendiğini gören kadın şimdi yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Banka hesaplarımda blokeler yaşıyorum. Çalıştığım firmada sigorta primlerim ödenmiyor. Hastaneye gidemiyorum. Ölü gözüktüğüm için ilaç alamıyorum" dedi.

Bebeğini kaybetti, 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı! Telefonuna gelen mesaj hayatını altüst etti

3 yıl önce ikiz bebek bekleyen 45 yaşındaki Cemile Meral Bakkal, bebeklerinden birini kaybetti. O bebek için anında ölüm belgesi verildi fakat acılı anne tam 3 yıl sonra büyük bir şok yaşadı. Çünkü kendisine de 3 yıl sonra ölüm belgesi düzenlenmişti. 'Ben ölü değilim' diyen kadın, yaşadıklarını anlattı.

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MESAJ YAKINLARINA DEĞİL KENDİSİNE GÖNDERİLDİ

Cemile Meral Bakkal, 3 yıl önce ikiz bebeklerine hamileydi. Bebeklerden biri ölü doğdu, ölen bebeklerden birisine ölüm belgesi düzenlendi ama 3 yıl sonra aynı belgeyle anne de ölü gibi gösterildi. Normalde ölüm belgesi kişinin ölümünden hemen sonra hazırlanıyor ve yakınlarını da mesaj gidiyor ancak Bakkal'ın ölüm belgesi 3 yıl sonra hazırlandı ve işin garip tarafı o ölüm belgesiyle ilgili mesaj yakınlarına değil direk kendisine gönderildi. O mesajdan sonra kayıtlarda ölü gözüken Bakkal'ın tüm resmi işleri allak bullak oldu.

"ÖLÜ GÖZÜKTÜĞÜM İÇİN İLAÇ ALAMIYORUM"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Bakkal şunları ifade etti:

"Ben ölü olarak gözüküyorum kayıtlarda. Banka hesaplarımda blokeler yaşıyorum. Çalıştığım firmada sigorta primlerim ödenmiyor. Hastaneye gidemiyorum. Ölü gözüktüğüm için ilaç alamıyorum. EYT'den emekliyim, 3 aylığımı aldım. Çektiğim maaşlar, ölü kayıtlarına geçtiğimden dolayı kendi şahsi hesabımdan çekilmiştir."

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