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  4. Bebeğini klozete bırakan anne hakkında karar! Bebeğe kayyım atandı

Bebeğini klozete bırakan anne hakkında karar! Bebeğe kayyım atandı

19.12.2024 17:36
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Antalya Havalimanı'nda şoke eden bir olay yaşanmıştı. Klozete yeni doğan bebeğini bıraktığı belirlenen Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina, hakkında karar verildi. Burnazkina, ilk duruşmada, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi. Havalimanı görevlisi, "Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içindeydi. Elime aldığım an ağlamaya başladı" dedi. Mahkeme heyeti bebekle ilgili kararını verdi.

Bebeğini klozete bırakan anne hakkında karar! Bebeğe kayyım atandı

Antalya'da şoke eden bir olay yaşandı. Olay, 13 Ekim'de Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde meydana geldi. Temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

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2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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ANNE İLE KIZI İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Rus anne ile kızı, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Ekaterina Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi. Elena Burnazkina ise kızının doğum yaptığını bilmediğini ifade etti. Alanya'ya tatile geldiklerini söyleyen Burnazkina, yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, götürdüğü hastanede dahi kızının hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

'HER YER KANDI, BEBEĞİN BİR AYAĞI SUDAYDI'

Duruşmada dinlenen havalimanı çalışanı tanık ise bebeğin kanlar içinde olduğunu belirtti. Havalimanı görevlisi, "Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içindeydi. Elime aldığım an ağlamaya başladı" dedi.

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Mahkeme heyeti, bebeğe kayyım atanmasına, Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ekaterina Burnazkina'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ÇOCUĞA KAYYIM ATAMASI NE DEMEK?

Çocuğa kayyım atanması, mahkeme tarafından çocuğun haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla bir kayyım atanması anlamına gelir.Çocuğa kayyım atanması, bu tür hukuki işlemlerde çocuğun menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasını sağlar. Çocuğa kayyım atanması, ebeveynlerin yetersiz kaldığı veya çıkar çatışması yaşanan durumlarda çocuk adına karar verecek bir kişinin atanması anlamına gelir.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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antalya duruşma yeni doğan
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